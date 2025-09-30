Kedy získa Montreal Stanleyho pohár? Ak sa tento rok nedostane do play-off, bude to normálne

MONTREAL. Keď hokejisti Montrealu v minulej sezóne spečatili v poslednom zápase základnej časti postup do play-off, Juraj Slafkovský na striedačke tancoval a spieval s fanúšikmi.
„Chceli sme sa dostať do play-off za každú cenu. Nehovorili sme o tom nahlas, ale bol to náš veľký cieľ, ktorý sme držali medzi nami. Nakoniec sa nám to podarilo," hovoril vtedy slovenský útočník.
Mladému tímu ale chýbali dôležité skúsenosti a Canadiens vo vyraďovacej časti vypadli už v prvom kole s Washingtonom (1:4 na zápasy).
Montreal hral play-off prvýkrát od roku 2021 a celý klub počnúc hráčmi nechce zmenu ani v nastávajúcom ročníku.
Lenže jadro zostarlo len o rok a päť zápasov v nadstavbe pre partiu okolo kapitána Nicka Suzukiho nedáva tímu prílišný optimizmus a v konečnom dôsledku ani vyššie šance na opätovný postup.
Generálny manažér Kent Hughes urobil počas leta zaujímavé výmeny. Do tímu získal obrancu Noaha Dobsona, zo St. Louis priviedol útočníka Zacha Bolduca a svoju prvú sezónu odohrá aj Rus Ivan Demidov.
Na druhú stranu, vedenie stále nevyriešilo otázku centra druhej formácie, ktorá môže byť kľúčová, a taktiež z tímu odišli dôležití hráči z tzv. bottom line (3. a 4. formácie) - Christian Dvorak, Joel Armia a tiež David Savard, ktorý ukončil kariéru.
V článku sa dozviete:
- Dokáže Montreal zopakovať postup do play-off?
- Môže Demidov ohroziť pozíciu Slafkovského?
- Ako experti hodnotia kroky Montrealu na prestupovom trhu?
- Kde sú najväčšie slabiny tímu?
- Za koľko rokov môže Montreal vyhrať Stanleyho pohár?
V novom ročníku bude Montreal patriť medzi ašpirantov na play-off, no okolo nich sú stále tímy, ktoré majú rovnaký cieľ. Všetci budú bojovať o to isté a pasovať Canadiens do úlohy favoritov len preto, že si vyraďovačku zahrali aj vlani, je prehnané.
Kroky klubu sa dajú chápať ako posilnenie z dlhodobého hľadiska, no v nasledujúcej sezóne nemusí byť tím oveľa lepší ako bol v minulom ročníku.
Kým vlani na tradičnom predsezónnom golfovom turnaji hovorilo vedenie organizácie a aj samotní hráči o tom, že chcú spraviť krok vpred, a tým mysleli postúpiť do play-off, tento rok sa vo vyjadreniach najviac skloňovalo slovo konzistentnosť a to, aké náročné je nájsť ju pre tak mladý tím.
Sportnet pred začiatkom novej sezóny NHL oslovil štyroch montrealských expertov, s ktorými prebral nasledujúcu sezónu Canadiens.
Na otázky odpovedajú Stu Cowan z denníka Montreal Gazette, Jean-François Chaumont, autor blogu Juraja Slafkovského na francúzskej verzii oficiálnej stránky NHL, Jonathan Bernier z portálu Journal de Montréal a Guillaume Lefrançois z La Presse.
Na čo si môžu Canadiens trúfať v nasledujúcej sezóne?
Cowan: Ak tím podržia brankári a vyhnú sa im vážne zranenia, mali by sa dostať do play-off. Kľúčom bude dobrý štart, ktorý vlani nemali.
Chaumont: Veľmi ťažká otázka. Verím, že budú bojovať o play-off, aj keď Atlantická divízia je jedna z najlepších v NHL. Vlani im stačilo na postup 91 bodov, tento rok budú potrebovať aspoň 95.
Bernier: Myslím si, že dokážu postúpiť do play-off, ale určite to nebude jednoduché. Aj ostatné tímy ako napr. NY Rangers, Columbus či Detroit budú silnejšie.
Lefrançois: Nevidím ich v play-off, no neprekvapilo by ma to, keby sa tam dostali. Mám však pocit, že obrana je príliš mladá, stredová línia za Nickom Suzukim nie je ani zďaleka ideálna a podceňujeme stratu troch veteránov, ktorí odišli (Savard, Armia a Dvorak). Bolo by úplne normálne, keby sa nedostali do play-off. Stalo sa to mnohým tímom, ktoré sú v prestavbe a mierny pokles by neznamenal, že celý proces je neúspešný.
Čo najviac prispelo k tomu, že tím sa po rokoch prestavby dokázal prebojovať do play-off?
Cowan: Dôležitým krokom bol príchod obrancu Alexandra Carriera z Nashvillu, ktorý ako pravoruký veterán vystužil obranu. Zlepšilo sa aj bránkovisko, Dobeš skvelo nahradil Primeaua.
Chaumont: Ak by som mal vybrať iba jeden dôvod, tak poviem Nick Suzuki. Po Turnaji štyroch krajín to bol jeden z najlepších hráčov v celej lige, tím niesol na pleciach.
Bernier: Keďže celý tím mal počas Turnaja štyroch národov voľno, neskôr hrali s nasadením a boli oddýchnutí. Aj Nick Suzuki, ktorý povedal generálnemu manažérovi Hughesovi, aby nepredal dôležitých hráčov, sa ukázal ako pravý líder.
Lefrançois: Začali robiť to, čo od nich chcel tréner Martin St. Louis. Mohli sa ľahko obrátiť proti svojmu koučovi a začať hrať individuálne, ako to často vidíme u tímov na spodných priečkach tabuľky. Ale vďaka dobrému vedeniu sa udržali a ich kolektívna hra sa zlepšila.
Aké máte očakávania od Juraja Slafkovského?
Cowan: Očakávam, že strelí aspoň 25 gólov, no v súvislosti s jeho novou zmluvou bude na neho vyvíjaný veľký tlak.
Chaumont: Od Slafkovského sa očakáva ďalší rast, ale sezónu bude musieť odštartovať už v októbri, nie v januári. Zisk 25 gólov a 55 bodov je reálny.
Bernier: Musí urobiť ďalší krok a hlavne sa ukázať už od začiatku sezóny. Minulý rok sme hovorili to isté - musí používať svoje telo, aby spoluhráčom vytvoril priestor. Chcel by som v ňom vidieť viac sebavedomia a častejšiu streľbu.
Lefrançois: Očakávam mierne zlepšenie, ale mám pocit, že sa zlepší skôr z dlhodobého hľadiska. Sialene vysoký nárast produktivity neočakávam.
Mohol by Ivan Demidov ohroziť pozíciu Juraja Slafkovského v prvej formácii?
Cowan: Určite. Demidov bude prvým hráčom, ktorý môže vážne súperiť so Slafkovským o pozíciu v prvom útoku. Na druhú stranu, pozornosť sa teraz sústredí na Rusa, čo by mohlo Slafkovskému pomôcť.
Chaumont: Demidov je vzácny talent, ale sezónu začne na pravom krídle druhej formácie s Kirbym Dachom a Patrikom Lainem. Toto je momentálne plán. V budúcnosti bude tlačiť na Slafkovského, ale nie budúci rok.
Bernier: Ak sa Slafkovskému v úvode nebude dariť, je možné, že Demidov získa jeho miesto. Lenže Slafkovský prináša do prvého útoku fyzickosť, čo žiadny iný hráč nemá. Ak však Slovák nebude hrať telom, v elitnej trojici nebude užitočný.
Lefrançois: Demidov možno získa viac bodov ako Slafkovský, ale nepovažujem ho za hrozbu voči pozícii Slafkovského v prvej formácii.
Ako hodnotíte prestupové obdobie z pohľadu Montrealu?
Cowan: Generálny manažér posilnil tím, aj keď sa mu nepodarilo získať druhého centra. S príchodom Dobsona, Bolduca a Demidova sú talentovanejší než minulý rok.
Chaumont: Bolo to dobré leto, aj keď Habs nedokázali získať centra druhej formácie. Stále sa držia svojho plánu. Dobson a Bolduc pomôžu tímu v súčasnosti aj v budúcnosti.
Bernier: Boli to skvelé kroky, ktoré Montreal približujú k tomu, čo chcú dosiahnuť. S Dobsonom je obrana dokonale vyvážená zľava aj zprava, Bolduc je zase silový útočník s dobrou strelou. Veľký krok je aj presunutie zmluvy Careyho Pricea do San Jose, vďaka ktorému získali miesto pod platovým stropom. Kto vie, možno center druhej formácie príde už počas tejto sezóny.
Lefrançois: Dobson a Bolduc sú dobré akvizície, ale nedokázali získať kľúčového centra. Trh s hráčmi bol toto leto dosť pokojný, takže možno sa obchody oživia niekedy v novembri a Montreal bude môcť získať lídra druhej formácie.
Kde sú aktuálne najväčšie slabiny tímu?
Cowan: Najväčšou slabinou je center druhej formácie. Okrem toho je tím mladší ako bol vlani a chýbajú mu potrebné skúsenosti, predovšetkým v play-off.
Chaumont: Center druhej formácie a taktiež potrebujú získať viac silových hráčov.
Bernier: Určite na pozícii centra. Okrem toho som veľmi zvedavý, kto nahradí v oslabeniach Dvoraka a Armiu.
Lefrançois: Druhý center, ale aj určitá veľkosť a veteránska húževnatosť vpredu, ako to má napríklad Florida Panthers.
Kedy by mohol Montreal vyhrať Stanleyho pohár?
Cowan: Myslím si, že Canadiens môžu byť o dva roky oprávneným kandidátom na zisk Stanleyho pohára.
Chaumont: Canadiens sú stále mladý tím, ale na správnej ceste. Možnosť útočiť na Staleyho pohár príde v sezóne 2027/28. V tom čase budú Lane Hutson, Ivan Demidov a Juraj Slafkovský na vrchole.
Bernier: Myslím si, že okno by sa mohlo otvoriť o dva roky. A mohlo by byť otvorené na dlhý čas. Takmer každý člen základnej zostavy má 26 a menej rokov. Navyše, Suzuki (29-30), Caufield (30-31), Guhle (30-31), Slafkovský (32-33) a Dobson (32-33) majú zmluvy na mnoho sezón. Nakoniec to isté bude platiť pre Lanea Hutsona a Ivana Demidova. A možno aj pre Bolduca.
Lefrançois: Sú 2 až 3 roky od toho, aby sa stali uchádzačmi o titul, pokiaľ neurobia jeden alebo dva zásadné kroky. Hráči sú ešte trochu mladí. Aj keď maldícka dravosť je dobrá, NHL je stále liga, kde sú skúsenosti cennejšie.