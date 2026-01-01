Pekarčík aj Mešár pomohli svojim tímom. Asistenciami prispeli k výhram

Juraj Pekarčík.
Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|1. jan 2026 o 10:25
ShareTweet0

V bránke Iowy dostal príležitosť Samuel Hlavaj.

Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Springfieldu nad Providence 4:2 v nočnom zápase zámorskej AHL.

Po 27 stretnutiach má na konte 15 kanadských bodov za päť gólov a 10 asistencií. Asistenciu si pripísal aj Filip Mešár, ktorý sa ňou podieľal na triumfe Lavalu nad Belleville 4:3. V 31 dueloch nazbieral 12 bodov (3+9).

V bránke Iowy dostal príležitosť Samuel Hlavaj, pre ktorého to bol prvý zápas od 19. decembra.

V súboji s Texasom mal 91,7-percentnú úspešnosť zákrokov, keď zneškodnil 33 striel z 36. Jeho tím prehral 2:3 po predĺžení.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Juraj Pekarčík.
    Juraj Pekarčík.
    Pekarčík aj Mešár pomohli svojim tímom. Asistenciami prispeli k výhram
    dnes 10:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Pekarčík aj Mešár pomohli svojim tímom. Asistenciami prispeli k výhram