Faith nezostal dlho bez práce. Angažoval ho účastník druhej nemeckej ligy

Novým trénerom hokejistov EHC Freiburg sa stal Slovák Juraj Faith.
Na striedačke účastníka druhej najvyššej nemeckej súťaže DEL 2 nahradil českého kouča Martina Stloukala. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.
Niekdajší vynikajúci útočník naposledy pôsobil v Michalovciach, no mužstvo z východu Slovenska sa po nevydarenom vstupe do nového ročníka rozhodlo pre zmenu.
V drese Freiburgu pôsobil aj počas hráčskej kariéry. Za nemecký tím hral v sezónach 2003/04 i 2012/13.
„Sme presvedčení, že sme v Jurajovi našli trénera, ktorý má nielen športové a odborné schopnosti, ale aj ľudsky výborne zapadá do nášho tímu,“ uviedol športový riaditeľ Peter Salmik.
„Jeho filozofia a vodcovské schopnosti sú presne to, čo potrebujeme, aby sme sa opäť stali úspešnými,“ dodal.
Materské Košice doviedol ako kapitán k zisku majstrovského titulu v sezóne 2008/2009, keď strelil rozhodujúci gól v samostatných nájazdoch na ľade Skalice.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 2017.
V úvode svojej trénerskej kariéry pracoval ako asistent trénera Michaloviec a potom ako hlavný kouč poľského Podhale Nowy Targ.
Štyridsaťdeväťročný kormidelník viedol na Slovensku aj Prešov a Liptovský Mikuláš.
Freiburgu aktuálne patrí so 14 bodmi posledné 14. miesto v tabuľke. Premiéru na striedačke absolvuje v piatok, keď sa jeho tím predstaví na ľade Lausitzer Füchse.