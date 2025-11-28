Faith nezostal dlho bez práce. Angažoval ho účastník druhej nemeckej ligy

Tréner Juraj Faith (vľavo). (Autor: Facebook/EHC Freiburg e.V.)
28. nov 2025
Vo funkcii nahradil českého trénera Martina Stloukala.

Novým trénerom hokejistov EHC Freiburg sa stal Slovák Juraj Faith.

Na striedačke účastníka druhej najvyššej nemeckej súťaže DEL 2 nahradil českého kouča Martina Stloukala. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Niekdajší vynikajúci útočník naposledy pôsobil v Michalovciach, no mužstvo z východu Slovenska sa po nevydarenom vstupe do nového ročníka rozhodlo pre zmenu.

V drese Freiburgu pôsobil aj počas hráčskej kariéry. Za nemecký tím hral v sezónach 2003/04 i 2012/13.

„Sme presvedčení, že sme v Jurajovi našli trénera, ktorý má nielen športové a odborné schopnosti, ale aj ľudsky výborne zapadá do nášho tímu,“ uviedol športový riaditeľ Peter Salmik.

„Jeho filozofia a vodcovské schopnosti sú presne to, čo potrebujeme, aby sme sa opäť stali úspešnými,“ dodal.

Materské Košice doviedol ako kapitán k zisku majstrovského titulu v sezóne 2008/2009, keď strelil rozhodujúci gól v samostatných nájazdoch na ľade Skalice.

Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 2017.

V úvode svojej trénerskej kariéry pracoval ako asistent trénera Michaloviec a potom ako hlavný kouč poľského Podhale Nowy Targ.

Štyridsaťdeväťročný kormidelník viedol na Slovensku aj Prešov a Liptovský Mikuláš.

Freiburgu aktuálne patrí so 14 bodmi posledné 14. miesto v tabuľke. Premiéru na striedačke absolvuje v piatok, keď sa jeho tím predstaví na ľade Lausitzer Füchse.

Faith nezostal dlho bez práce. Angažoval ho účastník druhej nemeckej ligy
dnes 06:59
