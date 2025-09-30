Kríza klubu si vyžiadala zmenu. Michalovce odvolali trénera Faitha

MICHALOVCE. Hokejový klub Dukla Michalovce dnes oficiálne oznámil ukončenie spolupráce s hlavným trénerom Jurajom Faithom.
Klub zdôraznil, že rozhodnutie vzniklo po vzájomnej dohode a že Faithovi patrí vďaka za jeho prácu počas najťažších období klubu.
„Juraj pri našom klube stál v tých najťažších chvíľach. Zobral na seba zodpovednosť, keď to nebolo jednoduché, a urobil maximum pre stabilizáciu tímu. Za túto prácu a nasadenie mu patrí veľké poďakovanie,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Dôvodom zmeny je podľa vedenia klubu aktuálna herná kríza mužstva a potreba priniesť nový impulz.
Faith je druhý odvolaný kouč v sezóne po tom, čo v minulom týždni odvolal nováčik z Prešov lotyšského kormidelníka Peterisa Skudru.
Michalovce sú po siedmich kolách súťaže na poslednom mieste tabuľky so ziskom dvoch bodov.
Zvíťaziť dokázali iba v 3. kole nad majstrovskými Košicami (3:2 po predĺžení), pričom momentálne ťahajú sériu štyroch prehier za sebou.
Dočasne bude tím viesť dvojica asistentov trénera, Ivan Droppa a Ivan Boržík, kým klub neoznámí nové meno hlavného kouča.
