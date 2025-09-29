Úprimná spoveď trénera Michaloviec: Ľudia idú obesiť brankára, človek sa cíti ako vrah

MICHALOVCE. Michalovce sa po postupe do najvyššej hokejovej súťaže v roku 2019 zaradili medzi najlepšie tímy. Klub sa za šesť rokov dostal trikrát do semifinále, z toho dvakrát oslavoval zisk bronzových medailí.
Lenže posledná sezóna bola sklamaním herne, keďže mužstvo vypadlo už v predkole play-off (2:3 proti Dukle Trenčín), aj po manažérskej stránke.
Prvýkrát od postupu medzi elitu sa Dukla zmietala vo finančných problémoch, hráčom meškali výplaty a z klubu odišiel dlhoročný sponzor spoločnosť Ingema s majiteľom Marekom Michajlom.
„Bolo to naozaj ťažké obdobie. Boli chvíle, keď aj nám prešiel hlavou aj najhorší scenár. Mali sme podlžnosti, ktoré sme ale nakoniec zvládli vyrovnať," hovoril nedávno pre Sportnet športový manažér Peter Tirpák.
Opraty nad klubom prebralo mesto a po jarných turbulenciách sa vymenilo aj kompletné vedenie. Dukla vstúpila do sezóny so skromnejším rozpočtom a v Michalovciach sa skloňovali slová ako záchrana.
„Keď urobíme dobrú partiu, tak verím, že môžeme pomýšľať aj na vyššie ciele. Hlavné bude, aby sme sa vyhli baráži," hovoril Tirpák.
Lenže po úvode sezóny je jasné, že Michalovce sa budú musieť popasovať s mimoriadne náročnou situáciou.
V úvodných siedmich kolách vyhrali len raz, keď na domácom ľade zdolali Košice 3:2 po predĺžení. So ziskom iba dvoch bodov sú na samotnom dne Tipsport ligy.
Faith: Človek sa cíti ako vrah
Dukla nedokázala zlomiť nepríjemnú sériu ani proti nováčikovi z Prešova, v nedeľnom zápase mu podľahla 2:5.
Po štvrtej prehre v rade si na pozápasovej tlačovej konferencii zobral slovo tréner Michaloviec Juraj Faith, ktorý sa rozhodol úprimne ozrejmiť situáciu v klube.
„Jasné, že ma trápi prehra a v akom stave sa nachádzame, ideme od prehry k prehre. Ale mňa trápi niečo viac, tá situácia okolo klubu zvonka, okolo trénerov, hráčov. Nenávisť, nadávky, osočovanie," začal viac než osemminútový monológ.
„Niekedy sa človek cíti ako vrah, ako keby niekoho vonku zavraždil," pokračoval s tým, že upozorňoval na nenávistné prejavy fanúšikov smerom k celej organizácii.
„Ja viem zobrať zodpovednosť, zobral som ju neraz aj ako hráč, aj ako tréner. Pri hokeji som viac ako 20 rokov, ale s takoto situáciou som sa nestretol," hovoril.
„Tu v kancelárii sa pracuje 24 hodín denne na záchrane hokeja v Michalovciach, ale čo sa tu deje…"
Podľa neho „ľudia asi zabudli, že začiatkom leta sa nevedelo, či sa v Michalovciach bude hrať ešte extraliga".
Vtedy zasadlo vedenie mesta na čele s primátorom Miroslavom Dufincom, ktorý si pozval na stretnutie všetkých podporovateľov klubu. Až následne sa rozhodlo, kde bude Dukla pôsobiť v aktuálnej sezóne.
V čase, keď väčšina extraligových klubov absolvovala prípravu s plným stavom, Michalovce ešte nemali ani hotový káder.
Ako hovoril Tirpák pre Sportnet, klub bol oproti konkurencii pozadu. Na súpiske mal iba sedem hráčov, ktorých si udržal na základe opcií.
„Viete kto tu chcel prísť hrať? Nikto. Ja som osobne komunikoval s importami. Boli sme pred dohodou so šikovným obrancom. Tesne pred podpisom mi napísal, že hovoril s nejakými hráčmi a odkázal: Ďakujem, neprídem," hovoril v nedeľu tréner Faith.
Pri skladaní kádra nemal ružové okuliare a prácu v klube označil za olympijský cyklus či prípravu na maratón.
Smutná realita
Michalovce vstúpili do ročníka vysokou prehrou 1:4 proti Liptovskému Mikulášu, jednému z najhorších celkov uplynulých sezón.
Potom prišli vyrovnané zápasy proti Popradu (4:5), Košiciam (3:2 pp), Spišskej Novej Vsi (1:2) či Nitre (4:5), no aj dve dve vysoké prehry 2:7 proti Zvolenu a 2:5 proti Prešovu.
Zo siedmich zápasov sa všetkým dva body mália. Fanúšikovia mali po rokoch, keď Dukla atakovala najvyššie priečky a na Zemplíne sledovali hráčov ako Kaspars Daugavinš, oveľa väčšie nároky.
Na hráčov spustili kritiku a na sociálnych sieťach sa objavilo viacero nenávistných komentárov. Klub pristúpil k razantnej odpovedi a vypol možnosť diskusie pod príspevkami na Facebooku aj Instagrame.
Tréner Faith označil správanie fanúšikov za hnus. Najviac si to podľa neho odnáša brankár Vladimír Glosár, odchovanec michalovského hokeja.
„Ľudia v Michalovciach idú zavraždiť, obesiť, zlynčovať Glosára, domáceho brankára. Panuje tu obrovská kritika, nenávisť na trénera, na hráčov…" vravel 49-ročný kouč.
Glosár v štyroch dueloch inkasoval priemerne takmer šesť gólov na stretnutie a úspešnosť zákrokov má 84 percent.
„My sme išli do sezóny s tromi dvojkami. Dali sme šancu trom Slovákom, z ktorých ani jeden nikdy nebol jednotkou. Brankár sa musí vychytať, no dnes by ho odniesli na Bielu horu a tam ho lynčovali, domáceho michalovského brankára. To je veľmi smutná realita," opisoval Faith.
Zároveň pripomenul, že je rád, že nevyrastal v dobe sociálnych sietí, mobilných telefónov a internetu.
„Dnes? To nemôžete ani otvoriť. Ja telefón neotváram, ale známi a rodiny tých hráčov, ktorí prišli za Michalovce v tejto situácii bojovať, áno. To je tlak," pokračoval.
Na hráčov Dukly po kritike fanúšikov „padla deka" a tréner vidí, že kopia chyby na ľade, ktoré by sa iných okolností nerobili.
„Oni to vnímajú. Chcú to zvrátiť, ale jednoducho to nejde. Nohy sú ťažké, zle sa odrazí puk… Kto športoval vie, kto nešportoval nevie," hovoril Faith. „Mne nie je jedno, čo sa deje na ľade. Prehry ma trápia, tep mám 200, celé dni."
Verí, že hráči a celý klub sa dokážu nakopnúť výhrou a trpezlivou tvrdou prácou dokážu zvrátiť nepriaznivý vývoj na začiatku ročníka.
„Za hráčmi stojím. Pre nich to nie je jednoduché, vedeli, že prišli bojovať do ťažkej situácie. Klub nie je o jednotlivcoch, ale o skupine ľudí. Raz je dobre, raz je zle," zakončil Faith.
