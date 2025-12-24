Francúzsko predstavilo šíršiu nomináciu na ZOH. Figuruje v nej aj brankár zo slovenskej ligy

Francúzska hokejová federácia predstavila širšiu nomináciu na blížiace sa zimné olympijské hry 2026.
Zastúpenie v nej má aj brankár zo slovenskej najvyššej súťaže. Do Milána by mal s výberom Francúzska vycestovať aj gólman Julian Junca, ktorý si oblieka dres HK Dukla Trenčín.
Francúzsky brankár prišiel na Slovensko v sezóne 2024/2025, keď prestúpil zo zámorského Tulsa Oilers do Dukly Michalovce.
Úspešná sezóna na východe Slovenska mu vyniesla prestup do HK Dukla Trenčín.
V tejto sezóne odohral v drese Dukly 18 zápasov, v ktorých si pripísal úspešnosť zákrokov 93,1 percent a patri medzi najlepších brankárov ligy.