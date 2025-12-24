    Francúzsko predstavilo šíršiu nomináciu na ZOH. Figuruje v nej aj brankár zo slovenskej ligy

    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca.
    Brankár HK Dukla Trenčín Julian Junca. (Autor: TASR)
    24. dec 2025 o 08:43
    Patrí k najlepším gólmanom aktuálneho ročníka.

    Francúzska hokejová federácia predstavila širšiu nomináciu na blížiace sa zimné olympijské hry 2026.

    Zastúpenie v nej má aj brankár zo slovenskej najvyššej súťaže. Do Milána by mal s výberom Francúzska vycestovať aj gólman Julian Junca, ktorý si oblieka dres HK Dukla Trenčín.

    Francúzsky brankár prišiel na Slovensko v sezóne 2024/2025, keď prestúpil zo zámorského Tulsa Oilers do Dukly Michalovce.

    Úspešná sezóna na východe Slovenska mu vyniesla prestup do HK Dukla Trenčín.

    V tejto sezóne odohral v drese Dukly 18 zápasov, v ktorých si pripísal úspešnosť zákrokov 93,1 percent a patri medzi najlepších brankárov ligy.

    Francúzsko predstavilo šíršiu nomináciu na ZOH. Figuruje v nej aj brankár zo slovenskej ligy
    dnes 08:43
