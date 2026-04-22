Sukeľov Litvínov štvrtý zápas v rade nevyhral. Jihlava môže snívať sen o obrate v sérii

Česká extraliga - baráž (4. zápas)
HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)
Góly: 5. Lhoták, 20. Jiránek, 44. Kuprijanov, 59. Čachotský – 53. Pištěk, 54. Baláž
/stav série: 1:3/
Hokejisti Jihlavy sa udržali v hre o postup do najvyššej českej súťaže.
V stredajšom štvrtom zápase baráže o extraligu zdolali na domácom ľade Litvínov 4:2 a znížili stav série na 1:3. Piaty duel je na programe v sobotu v Litvínove.
Výraznú zásluhu na úspechu Dukly mal vo vypredanej Horáckej aréne brankár Adam Beran, hostia ho prekonali až za stavu 3:0.
Domáci nastupovali do stretnutia s vedomím, že prípadná prehra bude pre nich znamenať koniec sezóny.
Napriek tomu už po 17 sekundách hry pustili do gólovej šance Jurčíka, brankár Beran ale stihol zasiahnuť. Na druhej strane preveril Čajanovu pripravenosť pohotovým tečom Štefančík.
V 4. minúte rozhodcovia vylúčili Hlavu a Dukla prvú presilovku využila. Harkabus najprv prestrelil z dobrej pozície bránku, o pol minúty neskôr ale pripravil Čachotský gól pre Lhotáka, ktorému stačilo zakončiť do odkrytej bránky.
Dukla bola aktívnejšia a 3,5 sekundy pred koncom prvej tretiny sa presadila druhýkrát. Čajana prekonal voľný Jiránek.
Prvýkrát od roku 2022 tak v baráži viedol zástupcov prvej ligy nad extraligovým tímom o dva góly, predchádzajúce tri barážové série skončili vždy 4:0 na zápasy pre zástupcov najvyššej súťaže.
Na začiatku druhej časti nebezpečne strieľali domáci obrancovia Chvátal a Strejček, postupne ale aktivitu prevzal Litvínov a hlavnou postavou stretnutia bol brankár Beran.
V prostrednej dvadsaťminútovke si pripísal 16 zákrokov, Čajan len dva. Najbližšie k zníženiu bol v 34. minúte Ondrej Kaše po prihrávke brata Davida, jihlavského brankára ale neprekonal. Znížiť Severočesi nedokázali ani v presilovej hre pri Dlapovom vylúčení.
V 44. minúty navyše hostia stratili puk vo vlastnom obrannom pásme, osamotený Kuprijanov strelil tretí gól Dukly a priblížil domáci tím k výhre.
Hostia ale nerezignovali a sedem minút pred koncom základnej hracej doby znížil strelecky najaktívnejší hráč Vervy Pištěk.
Len o 45 sekúnd neskôr sa navyše presadil obranca Baláž a bola dráma. Pri power play ale korunoval víťazstvo Jihlavy Čachotský.