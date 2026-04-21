VIDEO: Sukeľ potiahol Litvínov. Gólom aj asistenciou ho priblížil k záchrane

Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.
Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ. (Autor: Facebook/HC VERVA Litvínov)
TASR|21. apr 2026 o 21:36
Český extraligista vedie v baráži už 3:0.

Česká extraliga - baráž (3. zápas)

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 28. Harkabus - 5. D. Kaše, 29. Hännikäinen, 34. Koblasa (SUKEĽ), 43. SUKEĽ, 43. Gut

/stav série: 0:3/

Hokejisti HC Verva Litvínov sú jeden triumf od udržania sa v českej extralige.

V treťom barážovom dueli zdolali Duklu Jihlava 5:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 3:0 na zápasy.

O triumfe definitívne rozhodli v tretej tretine, keď v priebehu 28 sekúnd skórovali slovenský kapitán Matúš Sukeľ a Čech Michal Gut.

    Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.
    Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.
    VIDEO: Sukeľ potiahol Litvínov. Gólom aj asistenciou ho priblížil k záchrane
    dnes 21:36
