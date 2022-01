Najmenej docenený útočník NHL? Robertson je skutočná hviezda

Áno, nakoniec to vyhral Kaprizov v drese Minnesoty. Na to však nepoukazujeme. Už po pár týždňoch bol Rus hlavný kandidát, ale popri ňom sa začal vyťahovať práve mladý Američan Robertson.

Podľa Oh my Hockey už medzi hviezdy patrí, zaradili sme ho aj do našej zostavy Centrálnej divízie na víkend hviezd vo Vegas.

Ak by odohral celú 82-zápasovú sezónu, mal by nakročené k 95 bodom. A to všetko za 800-tisíc dolárov ročne. Analytický model, ktorý tvorí Dom Luszczyszyn pre magazín The Athletic, pritom vidí jeho hodnotu na úrovni astronomických 12,5 miliónov dolárov.

Korčuľovanie mu neubralo zo šikovnosti

Expert na hokejové talenty Corey Pronman označil Jasona Robertsona za jedného z najzaujímavejších hráčov na hodnotenie. Konzistentne bodoval už ako junior.

Hrával v kanadskej OHL hlavne za Kingston Frontenacs, kde hrá teraz Slovák Martin Chromiak a pravdepodobne budúca jednotka draftu Shane Wright. Robertson mal vo svojej juniorskej kariére priemer 1,26 bodu na zápas.