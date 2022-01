Samé veľké mená. Vybrali sme zostavy na Zápas hviezd NHL

Oficiálne výsledky hlasovania spolu so zvolenými zostavami oznámia vo štvrtok v noci počas programu „SportsCenter“ na televízii ESPN. Fanúšikovia budú môcť hlasovaním pretlačiť do výberov ešte jedného hráča z každej divízie.

Hráči absolvujú súťaže zručností, kde už tradične budú môcť ukázať svoju rýchlosť, šikovnosť, presnosť či silu. Zároveň odohrajú turnaj zložený z troch zápasov.

V semifinále sa divízne výbery z tej istej konferencie pobijú o postup do finále. Tímy budú hrať dvadsaťminútové súboje vo formáte troch proti trom.

Redakcia Oh my Hockey sa rozhodla vytvoriť All-Star výbery. Skúsili sme načrtnúť, ktorí hráči by sa do Vegas podľa nás mali dostať. Najprv každý z redaktorov utvoril vlastné tímy, ktoré sa potom spojili do spoločných výberov.