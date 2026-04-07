Skvelá správa pre Slováka. Po vydarenej sezóne sa posunie vyššie a zahrá si s Chromiakom

Slovenský hokejista Ján Chovan sa dočká posunu vo svojej kariére. Na základe. amatérskej skúšobnej zmluvy sa pripojí k tímu Ontario Reign v AHL. V tíme pôsobí aj jeho krajan Martin Chromiak. Ontario bojuje o titul v divízii.
Devätnásťročný Chovan má za sebou vydarenú sezónu v OHL, kde so obliekal dres Sudbury Wolves. V základnej časti odohral 60 zápasov a získal 54 bodov (28+26). V play off pridal štyri stretnutia a dal dva góly.
Po presune na post centra v priebehu sezóny sa stal lídrom Sudbury v počte gólov aj bodov. Svoje kvality potvrdil aj počas majstrovstiev sveta juniorov.
Los Angeles ho draftovalo v šiestom kole draftu 2025 ako 184. hráča celkovo. Chovan zatiaľ nepodpísal nováčikovskú zmluvu s Kings, no klub si na neho drží práva ešte niekoľko rokov.
