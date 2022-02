Urbánkovi sa po prestupe darí, bývalému klubu Slovanu strelil hetrik

"Bol to náročný zápas. Slovanisti na nás dobre vybehli, prehrávali sme rýchlo 0:2, neboli sme príliš dobre koncentrovaní. Potom sme sa však dostali do zápasu. Stál nás veľa síl.

BANSKÁ BYSTRICA. Talentovaný slovenský krídelník Jakub Urbánek má po príchode zo Slovana Bratislava do Banskej Bystrice skvelú formu.

V tretej tretine sme si to zbytočne skomplikovali, ale získali sme napokon dva body, takže môže vládnuť celková spokojnosť," zhodnotil piatkovú výhru 5:4 po samostatných nájazdoch.

Mladý útočník po príchode pod Urpín skóroval v štyroch z piatich stretnutí, pričom tri góly do siete Slovana Bratislava ho obzvlášť potešili. "Ja sa teším z toho, že mi to tam padá, je to super. V zápase proti Slovanu som sa cítil na ľade veľmi dobre.

Aj preto mi to tak sypalo. Skóroval som proti tímu, z ktorého som odišiel do Banskej Bystrice, takže sa to nedá slovami ani opísať. Chalani zo Slovana sú na mňa asi trochu nahnevaní. Ja sa však z toho veľmi teším," netajil.

Urbánek poďakoval za asistenciu na svoj druhý gól i brankárovi: "Asistoval mi naň Weninger, veru na nič podobné si vo svojej kariére nespomínam. V šatni som ho za to pochválil."