Slováci podľa Feneša nesplnili cieľ: Neprišli sme sem zvládnuť základnú skupinu

Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov IVAN FENEŠ netajil po štvrťfinálovej prehre sklamanie. Vypadnutie považuje za nesplnenie cieľa. O svojich zverencoch povedal, že sú profesionáli, bojovali a zápas zvládli. Napriek tomu to na Fínsko nestačilo. Ročník 2004, jeden z najsilnejších v dejinách Slovenska, sa s touto vekovou kategóriou lúči bez medaily. Chýbajú mu veľké víťazstvá, zhodnotil tréner.

Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Urobili sme všetko, čo sme mohli. Bol to play-off zápas, ktorý mal podobný scenár ako zápas pred rokom. Je to pre nás frustrujúce, ale toto je šport, bohužiaľ. Odchádzame z turnaja, končíme, už nie je šanca na nápravu. Všetkých to mrzí.

Ako ste videli gól v predĺžení? Obranca sa vysunul dosť vysoko, 3 na 3 je iná situácia ako 5 na 5. Je to úplne iná situácia. Prehrali sme osobný súboj... Zlyhali sme. Prešiel nás hráč. Toto bol podobný scenár, ako keď nám dal Bedard gól minulý rok, len z opačnej strany. O to je to bolestivejšie, že sme sa vrátili do zápasu a naozaj sme verili, že sme ten zápas schopní vyhrať. Prehrali ste 2:10 s USA. Ako sa hráči zachovali? Ako profesionáli. Každého to mrzelo, ale chalani boli stopercentne pripravení na zápas, odhodlaní urobiť maximum a ten zápas išli vyhrať. Bol to najlepší zápas s Fínskom za posledné roky a napriek tomu to bolo málo.

Proti USA nechytal Gajan. Prečo ste urobili toto rozhodnutie? Chceli sme ho ušetriť fyzicky aj psychicky. Verili sme, že pôjdeme ďalej a čakali by nás tri náročné zápasy. Po troch výhrach sme navyše mali perspektívneho brankára Sama Urbana a rozhodli sme sa, že to bol najlepší čas mu dať šancu, aby nazbieral pred budúcim rokom skúsenosti. Z čoho vzišli individuálne chyby hráčov? Bolo to veľké chcenie, nervozita? Chcenie bolo enormné. My sme tam boli ako kolektív a jeden tím. Ak niekto spravil chybu, chceli sme ju napraviť. Vrátili sme sa do zápasu vyrovnávajúcim gólom a to bola pre nás obrovská energia. Napriek tomu to dopadlo, ako to dopadlo. VIDEO: Predĺženie a rozhodujúci gól Lassilu

Čo ročníku 2004, jednému z najsilnejších v histórii, vlastne chýba? Veľké víťazstvá. Každý od nás na týchto majstrovstvách čakal medailu, my sme za tým tvrdo išli, tvrdo sme pracovali. Musím povedať, že chalani ukázali svoju kvalitu. Určite nám chýbali ešte minimálne traja hráči, ktorých sme tu chceli vidieť a určite by mužstvu pomohli. Za čo si mužstvo zaslúži pochvalu? Ten tím ukázal svoju kvalitu. Mali sme len samé dobré ohlasy na našu hru a naše výkony. Chalani sú skvelí hokejisti a ukázali to na ľade. Dominovali v útoku, vedeli sme, že budeme mať trochu problémy v obrannej fáze. Boli tam nejaké skraty, ale chceli sme hrať ako tím.

Je koniec vo štvrťfinále nesplnením cieľa? Samozrejme. Je to frustrujúce, je to sklamanie, opakuje sa scenár z minulého roka. My sme sem neprišli len zvládnuť základnú skupinu. Išli sme sem po úspech. Reprezentácia do 20 rokov sa už 9 rokov nepozrela na šampionáte do semifinále. Čím to je? Je to na jeden víťazný zápas. Je to o jednej chybe, ako to bolo dnes i minulý rok. Stále nám chýba nejaký krôčik. Myslím si, že jedna vec je hráčska základňa, ktorú má konkurencia väčšiu a nám keď vypadnú 2-3 hráči, tak to ťažko nahrádzame.