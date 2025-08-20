V druhej lige zbieral bod na zápas. Obľúbený Rus sa vracia do Michaloviec

Igor Safaralejev
Igor Safaralejev (Autor: hockeyslovakia/Jäzva)
TASR|20. aug 2025 o 19:39
ShareTweet1

Na Zemplíne strávil dve sezóny.

MICHALOVCE. Do kádra hokejistov HK Dukla Michalovce pribudol 30-ročný ruský útočník Igor Safaralejev.

Vrátil sa tým do známeho prostredia, keďže za Michalovce už odohral dve sezóny v rokoch 2018 - 2020 a aj dva zápasy v ročníku 2022/2023. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Safaralejev pôsobí v slovenských súťažiach od roku 2018. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druhej lige, kde mal v drese Žiliny, respektíve Humenného priemer cez jeden bod na zápas.

V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 53 zápasov, v ktorých nazbieral 24 kanadských bodov za 5 gólov a 19 asistencií.

Súčasťou jeho angažmánu je možnosť striedavých štartov v Slovenskej hokejovej lige.

Tipsport liga

    Igor Safaralejev
    Igor Safaralejev
    V druhej lige zbieral bod na zápas. Obľúbený Rus sa vracia do Michaloviec
    dnes 19:391
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»V druhej lige zbieral bod na zápas. Obľúbený Rus sa vracia do Michaloviec