Hudáček sa uviedol v Drážďanoch smolným incidentom. Jeho puk zranil reportéra

BRATISLAVA. Slovenský brankár hokejový Július Hudáček bude v novej sezóne 2025/2026 chytať za tím Dresdner Eislöwen, nováčika DEL.
Tridsaťšesťročný gólman, známy nielen svojimi výkonmi, ale aj zábavnými vystúpeniami po zápasoch, sa okamžite stal stredobodom pozornosti.
Hneď na začiatku letnej prípravy spôsobil kuriózny incident, ktorý síce skončil krvavou ranou, no na konci i úsmevmi zainteresovaných.
Rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do Drážďan z Kolína nad Rýnom, chcel po tréningu prehodiť puk cez plexisklo pravdepodobne smerom k svojej dcére.
Puk sa však zachytil v ochrannej sieti a spadol priamo na hlavu reportéra Enrica Luckeho z portálu Tag24. Hoci puk nespadol z veľkej výšky, spôsobil mu tržnú ranu a modrinu.
„Prepáčte, to určite nebolo naschvál. Ale berte to ako prvú "Hudašou" v Drážďanoch,“ zavtipkoval Hudáček, keď sa s novinárom po incidente rozprával.
Obľúbený slovenský brankár si v minulosti získal fanúšikov na Slovensku, vo Švédsku, v Česku aj v ďalších krajinách, kde pôsobil. V nemeckej lige ide už o jeho tretie pôsobisko po angažmánoch vo Frankfurte a Kolíne.
"Prvý rok v novej lige je vždy ťažký. Ostatné kluby majú viac peňazí a môžu priviesť lepších hráčov; my musíme hrať a podávať výkony ako tím. Pôjdeme na pár páv a utužíme kolektív. Začiatok je pre nás dôležitý. Chceme byť schopní vyhrať proti všetkým súperom," povedal k ambíciám Hudáček.