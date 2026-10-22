Hlavaj sa stal hviezdou zápasu a vychytal výhru. Mešár prispel asistenciou k triumfu Lavalu

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj zažiaril v zápase nižšej zámorskej AHL.
Dvadsaťpäťročný reprezentant zneškodnil 26 z 27 striel súpera a pomohol Torontu Marlies k domácemu víťazstvu nad Hamiltonom Hammers 4:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Toronto Marlies - Hamilton Hammers
S úspešnosťou zákrokov 96,3 percenta ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Bodovo sa presadil aj útočník Filip Mešár, ktorý asistoval pri triumfe Lavalu Rocket nad Syracuse 5:1.
Hlavaj zaznamenal tretie víťazstvo v sezóne (bilancia 3-1) a predviedol svoj doteraz najlepší výkon v novom ročníku.
Toronto si už v prvej tretine vypracovalo dvojgólový náskok zásluhou Lukea Haymesa a Michaela Pezzettu. V 27. minúte zvýšil v presilovej hre na 3:0 Aatu Räty, o 74 sekúnd neskôr prekonal slovenského brankára Calle Odelius.
Hlavaj však už do konca stretnutia neinkasoval a domácim pomohol udržať náskok. Víťazstvo Marlies spečatil v závere gólom do prázdnej bránky Marc Johnstone.
Mešár zaznamenal tretiu asistenciu v sezóne a po siedmich dueloch má na konte päť kanadských bodov (2+3). Slovenský krídelník prihral v 25. minúte obrancovi Reillymu Walshovi na vyrovnávajúci gól na 1:1.
Laval následne otočil nepriaznivý vývoj stretnutia a napokon zvíťazil presvedčivo 5:1. Mešár si pripísal aj jeden plusový bod a jednu strelu na bránku.
Jeho krajan Tomáš Královič v zostave Syracuse nefiguroval.
Do hry zasiahol aj slovenský obranca Maxim Štrbák, ktorého Rochester Americans podľahol doma Utice 3:5. Štrbák sa do kanadského bodovania nezapísal.
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