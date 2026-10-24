Mäkký Európan? Mišiak búra predsudky a bojuje o šancu dostať sa do NHL

Slovenský hokejista Martin Mišiak zatiaľ čaká na svoj premiérový štart v zámorskej NHL, ale postupne sa snaží priblížiť tejto méte.
Pred touto sezónou bol 22-ročný krídelník súčasťou nováčikovského kempu Chicaga Blackhawks a aktuálne hrá v nižšej zámorskej súťaže AHL za Rockford IceHogs.
Mišiaka si vybralo Chicago v drafte v roku 2023 z celkového 55. miesta. Predošlá sezóna bola jeho prvou medzi profesionálmi. V 63 zápasoch zaznamenal štyri góly a 11 asistencií.
„Je to určite lepšie ako na začiatku minulej sezóny, ale nie také dobré ako na jej konci. Hrával som približne 12 minút na zápas. Momentálne máme v zostave 16 útočníkov, takže štyria v každom zápase nehrajú.
Musíme rotovať mladých hráčov a je nás naozaj veľa. Ja som už dva zápasy sedel na tribúne. Snažím sa hrať tak, aby som nebol medzi hráčmi, ktorí sa pravidelne striedajú v zostave.
Navyše nám zo Chicaga poslali ďalších dvoch hráčov. Dokonca dvaja alebo traja hráči, ktorí minulú sezónu odohrali v Rockforde celý ročník, sú teraz v ECHL. Ani nie sú s nami. Konkurencia je obrovská,“ uviedol hráč Rockfordu pre slovenskú verziu oficiálnej webstránky NHL aktuálnu situáciu. V drese IceHogs je zatiaľ po štyroch zápasoch bez bodu.
V predsezónnom kempe sa mu darilo
Pred týmto ročníkom dostal možnosť ukázať sa zástupcom Chicaga v predsezónnom kempe.
„Mal som výborný nováčikovský kemp, v ktorom som dal tri góly. Aj v prípravnom zápase som sa cítil veľmi dobre. Bol som dobre pripravený a myslím si, že som sa ukázal v dobrom svetle. Samozrejme, dostať sa do prvého tímu je veľmi ťažké. Nie je tam veľa voľných miest a niekedy potrebujete aj trochu šťastia. V klube máme množstvo kvalitných hráčov. Bohužiaľ, tentoraz to nevyšlo, ale sezóna je dlhá.
Treba byť pripravený a mať, ako sa hovorí, nohu vo dverách a čakať na svoju šancu. Povedali mi, že očakávajú ďalšiu dobrú sezónu, že sa budem zlepšovať tak ako minulý rok a že mám pokračovať v boji. Chcú, aby som odohral čo najlepšiu sezónu, a povedali mi, že ma budú sledovať,“ vysvetlil Mišiak situáciu s Blackhawks.
Po úspešnom pôsobení v OHL v drese Erie Otters za postupne predral v Rockforde v pomyselnej hierarchii v rámci tímu: „Samozrejme, že vás v Amerike skúšajú. Stále je tam trochu ten pohľad, že Európania sú mäkkí, takže vás skúšajú aj po tejto stránke.
Myslím si však, že tréner veľmi dobre vie, čo dokážem zahrať a čo nie. Vidí, že som sa oproti minulému roku zlepšil. Mal som napríklad problém, že som robil kľučky v priestoroch, kde som ich robiť nemal, a strácal som puk na nebezpečných miestach. To som počas minulej sezóny zmenil.
V posledných 20 až 30 zápasoch som potom hrával veľmi veľa, pretože sa na mňa tréner mohol spoľahnúť. Chápem, že aj on je v ťažkej situácii, pretože má veľa hráčov. Ale jediný recept je asi dávať góly. Niekedy mám pocit, že práve na to sa pozerá najviac.“
Je hybridný typ útočníka
IceHogs zatiaľ vôbec nevyšiel vstup do sezóny, v Západnej konferencii sú na poslednom mieste len s jednou výhrou.
„Chcem mať väčší vplyv na hru. Viac držať puk, viac tvoriť a strieľať viac gólov. Chcem sa častejšie dostávať do príležitostí, byť výraznejším hráčom a viac ovplyvňovať zápasy. Každý hráč má iný rozvojový plán podľa svojho herného štýlu.
Odo mňa chcú, aby som korčuľoval, bol silný na puku, tlačil sa do bránky a potom využíval svoje hokejové zručnosti. Myslím si, že dokážem urobiť aj kľúčovú prihrávku. Preto hovorím, že som taký hybrid medzi klasickým power forwardom a technickejším útočníkom,“ vyhlásil Mišiak.
Na ceste k premiérovému štartu v NHL musí slovenský krídelník prekonať ešte niekoľko prekážok, čo si uvedomuje aj samotný hráč: „V prvom rade potrebujem pravidelne hrávať. Momentálne je pre mňa najdôležitejšie nastupovať v každom zápase. Chcem si vytvoriť určitú stabilitu výkonov, získať chémiu so spoluhráčmi a potom dávať góly a zbierať body.
Keď sa pozriete na hráčov, ktorých povolávajú z farmy do NHL, väčšinou sú to tí, ktorí majú veľa bodov a ukazujú, že už túto ligu prerástli. Nemusím dať 40 gólov, ale potrebujem mať väčší vplyv na hru. Chcem streliť viac gólov a nazbierať viac bodov ako minulý rok. A potom potrebujete aj trochu šťastia. Keď príde príležitosť, musím byť pripravený.“
Tabuľky AHL
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