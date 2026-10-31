Mladý Slovák sa v AHL rozbehol dvoma asistenciami. Jeho tímu výhra ušla v predĺžení

Juraj Pekarčík.
Juraj Pekarčík. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
TASR|31. okt 2026 o 09:22
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Kým útočník Springfieldu zapísal dve asistencie, ďalší piati Slováci v noci na sobotu nebodovali.

Slovenský hokejový útočník Juraj Pekarčík z tímu Springfield Thunderbirds získal v nižšej zámorskej AHL svoje prvé dva kanadské body v prebiehajúcej sezóne.

Dve asistencie a aj dva plusové body nazbieral v zápase proti Providence, v ktorom jeho tím prehral 6:7 po predĺžení. Pre 21-ročného Pekarčíka to bol deviaty zápas v sezóne.

Brankár Samuel Hlavaj inkasoval trikrát, no zneškodnil 28 striel a pomohol tímu Toronto Marlies k víťazstvu nad Hersey Bears 5:3.

Bolo to pre neho štvrté víťazstvo po sebe. V noci na sobotu boli v AHL v akcii aj obrancovia Tomáš Královič, Jozef Viliam Kmec a Maxim Štrbák a útočníci Oliver Okuliar a Jakub Demek, no ani jeden z nich nebodoval.

AHL

    Juraj Pekarčík.
    Juraj Pekarčík.
    Mladý Slovák sa v AHL rozbehol dvoma asistenciami. Jeho tímu výhra ušla v predĺžení
    dnes 09:22
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