VIDEO: Jedlička bodoval v AHL. Coloradu pomohol k presvedčivému víťazstvu

Slovenský hokejista Maroš Jedlička zaznamenal asistenciu v nočnom programe nižšej zámorskej AHL.
Dvadsaťštyriročný útočník gólovou prihrávkou prispel k víťazstvu Colorada Eagles nad Charlotte Checkers 3:0.
Jedlička má po 10 dueloch nového ročníka farmárskej súťaže na konte dva góly a dve asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Charlotte
V súboji Hendersonu s Ontariom (4:1) sa predstavilo slovenské trio. Domáci Jakub Demek a zadák Jozef Viliam Kmec sa do bodovania pri výhre nezapísali, hosťujúci útočník Martin Chromiak zakončil stretnutie s dvomi mínuskami.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: