VIDEO: Jedlička bodoval v AHL. Coloradu pomohol k presvedčivému víťazstvu

Maroš Jedlička
Maroš Jedlička (Autor: coloradoeagles.com)
TASR|29. okt 2026 o 07:59
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Po desiatich zápasoch má na konte štyry body.

 Slovenský hokejista Maroš Jedlička zaznamenal asistenciu v nočnom programe nižšej zámorskej AHL.

Dvadsaťštyriročný útočník gólovou prihrávkou prispel k víťazstvu Colorada Eagles nad Charlotte Checkers 3:0.

Jedlička má po 10 dueloch nového ročníka farmárskej súťaže na konte dva góly a dve asistencie.

VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Charlotte

V súboji Hendersonu s Ontariom (4:1) sa predstavilo slovenské trio. Domáci Jakub Demek a zadák Jozef Viliam Kmec sa do bodovania pri výhre nezapísali, hosťujúci útočník Martin Chromiak zakončil stretnutie s dvomi mínuskami.

Tabuľky AHL

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Východná konferencia:

AHL

    Maroš Jedlička
    Maroš Jedlička
    VIDEO: Jedlička bodoval v AHL. Coloradu pomohol k presvedčivému víťazstvu
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