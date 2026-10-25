VIDEO: Premiérový gól v AHL. Čiernik bol hviezdou zápasu, Jedlička sa znovu pobil

Alex Čiernik
Alex Čiernik (Autor: phantomshockey.com)
Sportnet|25. okt 2026 o 08:08
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V nočných zápasoch AHL sa predstavilo celkovo osem Slovákov.

Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik dosiahol významný míľnik v nižšej zámorskej súťaži AHL.

V nočnom zápase strelil svoj premiérový gól v kariére v tejto súťaži, dočkal sa ho celkovo v ôsmom zápase. Do akcie zasiahli aj ďalší slovenskí hokejisti.

22-ročný Čiernik sa presadil v drese Lehigh Valley Phantoms. Napriek jeho presnému zásahu a získanému plusovému bodu však jeho tím podľahol Syracuse Crunch vysoko 2:7.

VIDEO: Priemerový gól Čiernika

Slovenský krídelník bol po zápase vyhlásený za tretiu hviezdu stretnutia.

Jedlička opäť zhodil rukavice

Pozornosť pútal aj súboj Maroša Jedličku v drese Colorada Eagles. Pri prehre svojho tímu 1:4 s Bakersfieldom Condors zviedol pästný súboj s domácom útočníkom Ethanom Keppenom.

VIDEO: Bitka Maroša Jedličku

Rodák z Trnavy sa v prebiehajúcej sezóne nebil prvýkrát – rukavice zhodil už druhý raz v ročníku, keď v zápase proti Abbotsfordu absolvoval bitku s Joeom Arntsenom.

Okrem piatich trestných minút za potýčku si tentoraz odniesol zo stretnutia aj jeden mínusový bod.

Víťazné zápasy pre Okuliara a Pekarčíka

Víťazné pocity zažili v noci iba dvaja slovenskí zástupcovia. Oliver Okuliar pomohol Wilkes-Barre/Scranton k tesnému triumfu 3:2 nad Hartfordom dvomi plusovými bodmi a Juraj Pekarčík oslavoval víťazstvo Springfieldu 2:1 nad Charlotte, hoci na prvý zápis do produktivity v prebiehajúcom ročníku stále čaká.

Ďalším krajanom sa už toľko nedarilo. Filip Mešár si pripísal plusový bod pri tesnej prehre Lavalu 1:2 s Hamiltonom. Martin Chromiak zaknihoval mínusku pri prehre Ontaria 2:5 s Texasom.

Mínusový bod a prehru 1:4 s Tucsonom si odniesla aj dvojica z Hendersonu – obranca Jozef Viliam Kmec a útočník Jakub Demek, ktorý bol navyše vylúčený na dve minúty za vysokú hokejku.

Tabuľky AHL

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Východná konferencia:

AHL

    Alex Čiernik
    Alex Čiernik
    VIDEO: Premiérový gól v AHL. Čiernik bol hviezdou zápasu, Jedlička sa znovu pobil
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