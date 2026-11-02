VIDEO: Mišiak sa vrátil do zostavy a stal sa druhou hviezdou, bodoval aj Okuliar

Slovenský hokejista Martin Mišiak absolvoval v zámorskej AHL prvý zápas od 17. októbra a vydaril sa mu.
Prvým gólom a prvou asistenciou v ročníku pomohol Rockfordu k víťazstvu 4:3 nad Texasom, za čo ho ocenili aj postom druhej hviezdy duelu. Na konto si pripísal aj dva plusové body.
VIDEO: Zostrih zápasu Rockford - Texas
Oliver Okuliar prispel asistenciou k výhre Penguins 5:0 nad Hershey. Pridal aj plusový bod a menší trest za vysokú hokejku.
Maroš Jedlička zaknihoval mínusový bod a menší trest za hrubosť pri prehre Colorada 2:3 po nájazdoch so San Diegom.
Alex Čiernik zaznamenal dva mínusové body pri prehre Lehigh Valley 0:8 s Providence. Rovnako dopadol aj Juraj Pekarčík, ktorého Springfield nestačil na Hartford pomerom 2:4.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: