VIDEO: Mišiak sa vrátil do zostavy a stal sa druhou hviezdou, bodoval aj Okuliar

Martin Mišiak v drese Rockfordu
Martin Mišiak v drese Rockfordu (Autor: X/Rockford IceHogs)
TASR|2. nov 2026 o 08:45
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V nočných zápasoch AHL boli v akcii celkovo štyria Slováci.

Slovenský hokejista Martin Mišiak absolvoval v zámorskej AHL prvý zápas od 17. októbra a vydaril sa mu.

Prvým gólom a prvou asistenciou v ročníku pomohol Rockfordu k víťazstvu 4:3 nad Texasom, za čo ho ocenili aj postom druhej hviezdy duelu. Na konto si pripísal aj dva plusové body.

VIDEO: Zostrih zápasu Rockford - Texas

Oliver Okuliar prispel asistenciou k výhre Penguins 5:0 nad Hershey. Pridal aj plusový bod a menší trest za vysokú hokejku.

Maroš Jedlička zaknihoval mínusový bod a menší trest za hrubosť pri prehre Colorada 2:3 po nájazdoch so San Diegom.

Alex Čiernik zaznamenal dva mínusové body pri prehre Lehigh Valley 0:8 s Providence. Rovnako dopadol aj Juraj Pekarčík, ktorého Springfield nestačil na Hartford pomerom 2:4.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Martin Mišiak v drese Rockfordu
    Martin Mišiak v drese Rockfordu
    VIDEO: Mišiak sa vrátil do zostavy a stal sa druhou hviezdou, bodoval aj Okuliar
    dnes 08:45
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