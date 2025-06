Patrí medzi najtvrdších obrancov. Kanadský buldozér pokračuje vo Zvolene

„Gianni nás upútal svojím štýlom hry – je výborný v defenzíve, má skvelú strelu a patrí medzi najtvrdších obrancov, akí tu kedy hrali a to asi nielen u nás, ale aj v celej lige.

Pokiaľ ide o hru do tela, patrí zároveň k tým férovým obrancom. Sezónu mu žiaľ ukončilo nešťastné zranenie, ktoré ho veľmi mrzelo a aj on sám hľadal cesty, ako sa s nami dohodnúť na pokračovaní spolupráce.

Prvé prognózy hovoria, že by mohol byť pripravený okolo októbra, do Zvolena by mal prísť začiatkom septembra,“ povedal pre klubový web manažér HKM Patrik Ryba.