Veľká trénerská zmena. Stavjaňa sa vracia na Slovensko, nahradí dlhoročnú ikonu

Hokejový klub HKM Zvolen sa dohodol na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Mikulom.
Vedenie klubu k tomuto kroku pristúpilo po vzájomných rokovaniach s cieľom priniesť nový impulz pre mužstvo a celú organizáciu.
Vo funkcii ho nahradí Antonín Stavjaňa, ktorý sa k mužstvu z osobných dôvodov pripojí 29. decembra.
Najbližšie extraligové zápasy proti Banskej Bystrici (26. decembra) a Slovanu Bratislava (28. decembra) povedie realizačný tím v zložení Garip Saliji a Janis Andersons.
Stavjaňa naposledy na Slovensku viedol Nitru, s ktorou v sezóne 2023/24 získal titul. Následne pôsobil v pražskej Sparte.
Zvolen sa rozlúčil s ikonou
„Sú rozhodnutia, ktoré sa nerobia ľahko. Nie preto, že by boli nesprávne, ale preto, že sa dotýkajú ľudí, ktorí v našom klube odviedli neuveriteľný kus práce. A práve takýto moment dnes nastal v HKM Zvolen. Takéto rozhodnutia sú vždy ťažké, obzvlášť v prípade človeka, ktorý tu bol vždy, keď ho klub potreboval.
Po dlhých rozhovoroch a snahách pomôcť mužstvu dosahovať požadované výsledky dnes spoločne s trénerom došlo k zhode o potrebe nového impulzu pre celú organizáciu, a tak sa vedenie klubu dohodlo na ukončení spolupráce s hlavným trénerom Petrom Mikulom.
Mužom, ktorého meno je navždy hlboko zapísané v histórii zvolenského hokeja. Trénerom, ktorého Zvolen formoval a ktorý sa klubu odvďačil úspechmi na najvyššej úrovni,“ uviedol klub na oficiálnom webe.
Peter Mikula je jednou z najvýraznejších postáv v histórii zvolenského hokeja. Jeho trénerská kariéra v klube sa začala koncom 80. rokov pri mládežníckych kategóriách HKM Zvolen. V sezóne 1995/1996 sa stal asistentom trénera A-mužstva, pri ktorom pôsobil osem rokov.
Počas tohto obdobia získal so Zvolenom kompletnú medailovú zbierku v extralige – striebro v sezóne 1999/2000, historicky prvý majstrovský titul v ročníku 2000/2001, ďalšie striebro v sezóne 2001/2002 a bronz o rok neskôr. Rytierov priviedol k titulu aj v sezóne 2012/2013.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Naposledy sa Peter Mikula stal hlavným trénerom Zvolena 27. decembra 2024 počas minulej sezóny a vo funkcii pokračoval aj v prebiehajúcom ročníku.