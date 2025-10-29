Zvolen sa ocitol v maléri. Dvaja legionári museli skončiť pre nezvyčajné dôvody

ZVOLEN. Hokejový klub HKM Zvolen oznámil ukončenie spolupráce s dvojicou kanadských útočníkov Tannerom Kaspickom a Brandenom Troockom.
Klub sa s hráčmi dohodol na rozviazaní kontraktov po vzájomnej dohode, dôvodom boli administratívne prekážky na strane hráčov. Podľa informácii Sportnetu mali byť problémom víza Kanaďanov.
Obaja legionári prišli pod Pustý hrad pred začiatkom aktuálnej sezóny a v Tipsport lige si pripísali niekoľko štartov.
Kaspick odohral 12 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie, kým Troock nastúpil v 11 stretnutiach, v ktorých nazbieral 8 bodov (2+6) a v štatistikách +/- skončil s hodnotou –2.
„Klub ďakuje obom hráčom za odvedenú prácu v našich farbách a praje im veľa šťastia, zdravia a úspechov v ďalšej kariére,“ uviedol HKM Zvolen vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Pre Zvolen to je už druhý a tretí nevydarený podpis legionárov v tejto sezóne. Ešte pred jej začiatkom opustil klub Jayce Hawryluk.