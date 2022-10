Bondra skóroval a potešil Oremusa, mladík Jedlička si dal darček k narodeninám

Začať stretnutie stavom 4:0 v prvej tretine je výborné. Už len stačilo udržiavať si to dobrou defenzívou, aby sme dotiahli duel do víťazného konca,“ uviedol Bondra.

Chceli potešiť trénera Oremusa

V tomto ročníku Tipos extraligy iba vedúci bratislavský Slovan a tretí tím tabuľky Zvolen nestratili na domácom ľade ani jeden bod. Vyhrali šesť duelov v rade na svojich štadiónoch v riadnom hracom čase.

„Som rád, že to nášmu tímu na domácom ľade ide. Rád by som bol, aby to pokračovalo aj naďalej. Doma hráme super, len musíme trošku viac srdiečka ukázať aj vonku, aby sme mohli i z vonkajších duelov zbierať body, teda hlavne si doniesť plný počet,“ uviedol 25 ročný zvolenský útočník Radovan Bondra.

VIDEO: Najlepšie momenty zápasu Zvolen - Trenčín