V Michalovciach už nemajú medailové ambície. Chcú sa vyhnúť baráži

Hlavným cieľom Zemplínčanov totiž bude to, aby sa vyhli baráži o zotrvanie v najvyššej domácej súťaže.

BRATISLAVA. Kým v predchádzajúcich sezónach mal hokejový extraligista z Michaloviec smelé plány a ambície, pred ročníkom 2025/2026 je to iné.

Údajne z dlžôb voči členom kádra zo sezóny 2024/2025 zostal "visieť" už len apríl. "V tomto smere sme sa posunuli výrazne vpred. Naštartovali sme motory a teraz sa už zaoberáme novou sezónou. Verím tomu, že sa to postupne všetko splatí a bude to všetko v poriadku,“ poznamenal.

Priznal tiež, že rozpočet klubu ide nadol. "Týka sa to odmien hráčov a v tomto smere budeme patriť medzi najskromnejšie tímy súťaže. S tým súvisí aj fakt, že náš káder bude užší. Na to sme však pripravení a budeme bojovať,“ pokračoval.

"Pre mňa osobne to bude najťažšia sezóna v kariére. Jednoznačne. Za úspech budeme považovať vyhnutie sa baráži. Všetko lepšie bude úspechom,“ uviedol Tirpák podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Čo je dôležité, správna rada sa rozšírila a do vedenia klubu vstúpili noví ľudia. To zvyšuje šancu na zháňanie peňazí. Celkovo môžem povedať, že portfólio našich sponzorov tvoria michalovskí podnikatelia. Patrí im vďaka za to, že podržali Duklu v ťažších časoch.

Hlavný impulz prišiel zo strany mesta, ktoré iniciovalo rokovania a stretnutia s možnými záchrancami. Teší ma, že všetci sponzori zodvihli ruky hore a deklarovali snahu o pomoc klubu. Verím preto, že túto náročnú sezónu zvládneme,“ uzavrel Tirpák. Potvrdil tiež, že na pozícii hlavného trénera zostáva Juraj Faith.