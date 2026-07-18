Cehlárik po neúspešnom boji o záchranu zostáva vo Švédsku. Som vďačný za príležitosť, hovorí

Peter Cehlárik v drese Slovenska.
Peter Cehlárik v drese Slovenska. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet|18. júl 2026 o 16:48
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S Växjö podpísal dvojročný kontrakt.

Slovenský hokejista Peter Cehlárik bude vo svojej kariére pokračovať vo Švédsku. Stal sa posilou tímu Växjö Lakers HC, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt.

Skúsený útočník naposledy pôsobil v drese Leksandu, ktorý však vypadol z najvyššej švédskej súťaže SHL, keď nestačil v boji o záchranu na HV71 a v sérii hladko prehral 0:4 na zápasy

Cehlárik odohral v základnej časti 45 zápasov a zaznamenal päť gólov a 19 asistencií. V boji o udržanie si v štyroch dueloch nepripísal ani jeden bod. Tridsaťročný útočník pôsobil v Leksande od sezóny 2022/23.

„Som nesmierne šťastný a vďačný za príležitosť byť súčasťou tímu,“ uviedol Cehlárik.

Klub o tom informoval na sociálnej sieti Instagram.

SHL - Svenska hockeyligan

    Peter Cehlárik v drese Slovenska.
    Peter Cehlárik v drese Slovenska.
    Cehlárik po neúspešnom boji o záchranu zostáva vo Švédsku. Som vďačný za príležitosť, hovorí
    dnes 16:48
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