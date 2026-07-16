Z juniorky Slovana do OHL. Kanadský tím draftoval slovenského obrancu

Na snímke sprava Roderik Černák (Slovensko) a Jaxon Wiliams (USA).
Na snímke sprava Roderik Černák (Slovensko) a Jaxon Wiliams (USA). (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 11:28
ShareTweet0

Osemnásťročný obranca prešiel uplynulú sezónu juniorkou Slovana a druhou ligou

Slovenský hokejový obranca Roderik Černák bude pokračovať v kariére v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Owen Sound Attack.

Klub si ho vybral z 22. miesta tohtoročného draftu CHL. Osemnásťročný Černák strávil uplynulú sezónu v drese juniorky Slovana Bratislava a v druhej najvyššej lige v kádri TEBS Bratislava.

V juniorke odohral 28 zápasov a nazbieral 16 bodov (4+12), v druhej lige mal bilanciu 19 duelov a päť bodov (2+3). Dva štarty si pripísal aj za áčko Slovana v play off extralige.

„Som nesmierne nadšený, že sa môžem pripojiť k takej skvelej organizácii, akou je Owen Sound Attack. Mojím cieľom je okamžite sa stať vplyvným hráčom a pomôcť spoluhráčom akýmkoľvek spôsobom. Nemôžem sa dočkať, kedy začnem a prvýkrát si oblečiem dres Attacku,“ povedal Černák pre klubový web.

OHL

    Timothy Kazda.
    Timothy Kazda.
    Slovenský talent bude hrať v OHL. Tím si ho vybral zo štvrtého miesta draftu
    dnes 11:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»Z juniorky Slovana do OHL. Kanadský tím draftoval slovenského obrancu