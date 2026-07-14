Získal rešpekt hráčov aj vedenia. Mešár má na farme Montrealu nového trénera

Novým trénerom kanadského hokejového klubu AHL Laval Rocket, ktorý je farmou Montrealu Canadiens, sa stal Daniel Jacob. Informoval o tom web sportsnet.ca.
Štyridsaťpäťročný Kanaďan so srbskými koreňmi pôsobil uplynulé dve sezóny v Lavale ako asistent Pascala Vincenta, ktorý klub opustil a stal sa asistentom tímu NHL Seattle Kraken.
„Daniel si počas svojho pôsobenia v Lavale získal rešpekt hráčov aj členov relizačného tímu. Je hokejový nadšenec, tvrdo pracuje a má výnimočné komunikačné schopnosti," povedal na adresu nového trénera generálny manažér Rocket John Sedgwick.
Dres Lavalu si od roku 2023 oblieka slovenský útočník Filip Mešár, ktorého Montreal draftoval do NHL v roku 2022 v 1. kole zo 16. miesta.
Dvadsaťdvaročný krídelník má s Canadiens ešte rok platnú nováčikovskú zmluvu. Šancu v profilige zatiaľ nedostal.