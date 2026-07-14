Získal rešpekt hráčov aj vedenia. Mešár má na farme Montrealu nového trénera

Daniel Jacob
Daniel Jacob (Autor: X/Rocket de Laval)
TASR|14. júl 2026 o 10:47
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Uplynulé dve sezóny pôsobil ako asistent.

Novým trénerom kanadského hokejového klubu AHL Laval Rocket, ktorý je farmou Montrealu Canadiens, sa stal Daniel Jacob. Informoval o tom web sportsnet.ca.

Štyridsaťpäťročný Kanaďan so srbskými koreňmi pôsobil uplynulé dve sezóny v Lavale ako asistent Pascala Vincenta, ktorý klub opustil a stal sa asistentom tímu NHL Seattle Kraken.

„Daniel si počas svojho pôsobenia v Lavale získal rešpekt hráčov aj členov relizačného tímu. Je hokejový nadšenec, tvrdo pracuje a má výnimočné komunikačné schopnosti," povedal na adresu nového trénera generálny manažér Rocket John Sedgwick.

Dres Lavalu si od roku 2023 oblieka slovenský útočník Filip Mešár, ktorého Montreal draftoval do NHL v roku 2022 v 1. kole zo 16. miesta.

Dvadsaťdvaročný krídelník má s Canadiens ešte rok platnú nováčikovskú zmluvu. Šancu v profilige zatiaľ nedostal.

AHL

    Daniel Jacob
    Daniel Jacob
    Získal rešpekt hráčov aj vedenia. Mešár má na farme Montrealu nového trénera
    dnes 10:47
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