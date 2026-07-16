Slovenský talent bude hrať v OHL. Tím si ho vybral zo štvrtého miesta draftu

Timothy Kazda.
Timothy Kazda. (Autor: TASR)
TASR|16. júl 2026 o 11:36
ShareTweet0

Sedemnásťročný útočník bol najproduktívnejší hráč domáceho MS do 18 rokov.

Najužitočnejší hráč tohtoročným majstrovstiev sveta do 18 rokov Timothy Kazda odohrá nasledujúcu sezónu v juniorskej súťaži Canadian Hockey League (CHL).

Sedemnásťročný útočník sa dohodol na zmluve s tímom Guelph Storm v Ontario Hockey League (OHL).

Guelph si ho vybral zo štvrtého miesta tohtoročného draftu CHL. V minulej sezóne pôsobil v drese Chicago Steel v americkej USHL, v ktorom odohral 59 zápasov s bilanciou 41 bodov (22+19), 58 trestných minút a päť mínusiek.

Kazda zažiaril na domácom šampionáte do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave, kde v siedmich dueloch nazbieral dvanásť bodov za šesť gólov i asistencií.

Bol najproduktívnejší hráč turnaja, vyhlásili ho za MVP a dostal sa aj do All-star výberu. Slovákov potiahol až do finále, v ktorom prehrali so Švédmi 2:4.

„Som nesmierne vďačný za príležitosť pripojiť sa k tímu Guelph Storm. Som nadšený, že môžem začať a stretnúť všetkých chalanov v tréningovom kempe,“ povedal pre oficiálny web klubu Kazda, ktorý má nádej na vysoký výber v budúcoročnom drafte NHL.

OHL

    Timothy Kazda.
    Timothy Kazda.
    Slovenský talent bude hrať v OHL. Tím si ho vybral zo štvrtého miesta draftu
    dnes 11:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»OHL»Slovenský talent bude hrať v OHL. Tím si ho vybral zo štvrtého miesta draftu