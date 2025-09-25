Vyskúšal si fínsku či nemeckú ligu. Prešov angažoval robustného Slováka

V slovenskej súťaži hral naposledy za Slovan.

BRATISLAVA. Jedno víťazstvo z piatich zápasov a iba šesť strelených gólov. K tomu predposledná priečka v tabuľke nie sú dobrá vizitka nováčika Tipsport ligy HC Prešov v úvode nového súťažného ročníka.

Prešovčania zrejme chystajú zmeny a jednou z nich je príchod útočníka Timoteja Šilleho.

"Robustný power forward nemá len 191 centimetrov a 93 kilogramov, ale tiež solídny ofenzívny potenciál.

Tento ostrieľaný útočník je v 30 rokoch na vrchole kariéry, ale už má za sebou pôsobenie v Kanade, Rakúsku, Švédsku, nadnárodnej EBEL, Fínsku aj Nemecku. Nechýbal ani v slovenskej juniorskej reprezentácii," uvádza HC Prešov na svojej fejsbukovej prezentácii.

Šille pôsobil aj v slovenskej najvyššej súťaži, kde v 156 zápasoch v dresoch Skalice, Nitry, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a Slovana Bratislava zaznamenal 31 gólov a 28 asistencií. V drese Prešova sa predstaví už v piatok doma proti Liptovskému Mikulášu.

V tom istom zápase už možno fanúšikovia uvidia aj Američana Williama Rapuzziho. Skúsený 35-ročný útočník dosiaľ neodohral v tíme Šarišanov ani minútu, lebo hneď po svojom príchode v lete sa zranil.

Zo slovenskej najvyššej súťaže má dostatok skúseností z predchádzajúcich pôsobísk v Slovane Bratislave, Nových Zámkov a Zvolena.

"Blížim sa ku koncu rekonvalescencie a čoskoro budem opäť na ľade spolu s tímom. Ak pôjde všetko podľa plánu, čoskoro odohrám svoj prvý zápas za Prešov.

Už sa neviem dočkať návratu a prvého zápasu pred zrakom našich fanúšikov," vravel Rapuzzi na sociálnej sieti HC Prešov.

Prešovčania majú momentálne zraneného aj ďalšieho Američana Huntera Fejesa, ktorý mal byť jeden z útočných tromfov trénera Peterisa Skudru v novej sezóne. Zatiaľ odohral iba jeden zápas.

"Robím všetko pre to, aby som sa vrátil a zapojil do boja s mojimi spoluhráčmi. Sezóna nie je šprint, ale maratón. Čoskoro sa vrátim," sľúbil Fejes

