Prešov chce v extralige miešať karty. Na súpiske má známe mená, Haščák skončil

V kádri naopak nepokračuje slovenský útočník Marcel Haščák, ktorý sa najskôr dohodol s klubom na pokračovaní spolupráce aj po postupe do extraligy, no napokon nefiguruje v kádri lotyšského trénera Peterisa Skudru.

Hráčom Košíc pomohol k zisku slovenského titulu, svojho druhého v kariére. V lete 2025 sa rozhodol prijať ponuku materského Prešova, do ktorého sa vrátil prvýkrát od mládežníckych čias. Na nové pôsobisko sa teší, s nováčikom súťaže podpísal dvojročnú zmluvu.

„Bude to nová výzva. Teším sa, že klub má vysoké ambície. Dávame si náročné ciele. Verím, že ich naplníme. Prišiel som do Prešova s tým, že chceme víťaziť a verím, že spoločnou tvrdou prácou sa nám to podarí,“ konštatoval Janus, ktorý by sa mal spoločne s legionármi Hunterom Fejesom, Williamom Rapuzzim či Hannounom zaradiť k lídrom tímu.

VIDEO: Mihálik o príprave Prešova