Legionári odišli, mladým píšu fixkou na dres menovky. Čo bude s klubom, keď vypadne z extraligy?

Od úvodu ročníka sa usadili na čele ligy, viedli extraligový tabuľku a nakoniec základnú časť dokončili na 6. mieste. To bolo najlepšie umiestnenie tímu v histórii.

NOVÉ ZÁMKY. Na mape, kde sú bašty slovenského hokeja, by ste Nové Zámky hľadali asi márne.

Mužstvo hralo vtedy pekný a účelný hokej, ktorý pravidelne oceňovali aj domáci priaznivci. Trénera Gergelyho Majorossa tieto výkony katapultovali do medzinárodného hokeja a aktuálne pôsobí na lavičke maďarskej reprezentácie.

Vedenie klubu urobilo pre záchranu v najvyššej súťaže maximum. Začalo sa to trénerskou zmenou. Na začiatku novembra vymenil Erika Čaládiho Američan Clark Donatelli.

V súčasnosti je situácia úplne odlišná. Nové Zámky sú po 45. kolách na dne tabuľky a z najväčšou pravdepodobnosťou z extraligy vypadnú. Čo to bude pre klub znamenať?

Podnikateľ Sucharda na hráčov s takýmito skúsenosťami minul veľa peňazí, ani to však nepomohlo.

Vedenie na čele s dlhoročným šéfom klubu Františkom Suchardom sa snažilo posilniť aj hráčsky káder. Počas sezóny prišli do Nových Zámkov zvučné mená.

Fluktuácia mladíkov v tíme je tak veľká, že klub nestíha vyrábať nové dresy. Viacerí hráči do zápasov nastúpili s novými, ktoré nemali ani vytlačené priezviská. Na dresy ich dopísali fixkou.

Na druhú stranu, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Mladí hokejisti dostanú príležitosť odohrať zápasy v najvyššej súťaži a priestor na ľade, aký by im v materských kluboch nedožičili.

„Snažíme sa zo zápasov odniesť si to pozitívne. Pre nás, mladých hokejistov, je to vysoká škola hokeja,” konštatoval 22-ročný brankár Viktor Mičík po nedávnej prehre so Slovanom.

V zápase inkasoval až šesť gólov. Aj napriek tomu, že predviedol niekoľko skvelých zákrokov. Domáci fanúšikovia vyvolávali jeho meno a po zápase si pýtali od brankára autogramy.