Dostal šesť gólov, bol za hrdinu. Hrať proti Slovanu je vysoká škola hokeja, vravel

„Bol to ťažký zápas, ale na druhú stranu, keď na brankára smeruje veľa striel, tak príde do tempa,” hovoril po zápase odchovanec „býkov”.

V tretej časti domáci herne odišli. Do polovice tretiny postupne skórovali Minárik a Bondra a o výsledku bolo rozhodnuté. Do konca stretnutia sa presadili ešte Acolatse a Puliš a Slovan si tak po rozpačitom úvode zobral domov presvedčivé víťazstvo.

„Bojovali sme. Aj keď výsledok je taký, aký je, vedeli sme súpera miestami potrápiť. Slovan vyhral zaslúžene,” zhodnotil priebeh stretnutia.

22-ročný brankár nedostával do tejto sezóny v materskom klube veľa príležitostí a väčšinu kariéry strávil v nižších ligách, kde nastupoval za Žiar nad Hronom alebo Levice.

„Proti takýmto tímom som chcel chytať už ako malý chlapec. Je to niečo neskutočné. Pre mňa je to veľká skúsenosť. Povedzme si otvorene, hrať proti hráčom, akých má Slovan... Snažíme sa zo zápasov odniesť si to pozitívne. Pre nás, mladých hokejistov, je to vysoká škola hokeja,” konštatoval Mičík.