Žilinčania sú od Vianoc nezdolaní, ale jedna vec ich trápi. Babka: Sme štatistická anomália

"Sme asi štatistická anomália, no už sa teším na to, čo sa stane, keď to vylepšíme. Zatiaľ nerobíme v presilovkách správne rozhodnutia a keď to nejde, tak z toho hráči majú aj určitú obavu. V hre piatich proti piatim i štyroch proti piatim máme to, čo máme mať, no v početnej výhode odrazu stratíme tú mentalitu, ktorá by tam mala byť. To musíme zmeniť a verím, že sa nám to podarí," uviedol Daniel Babka.

Žilinčania zvíťazili vo všetkých zápasoch po Vianociach a vyzerá to, že pod stromček dostali ideálnu formu.