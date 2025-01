ONLINE: HC Košice - Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (35. kolo)

Po piatykrát v tejto sezóne sa stretnú košickí oceliari so žilinskými vlkmi. Vo vzájomných stretnutiach sa lepšie darilo práve Žilinčanom, ktorí sa z víťazstva tešili až v troch prípadoch. Košičania vyhrali nad vlkmi posledné stretnutie pred Vianocami.



HC Košice: Oceliari prežívajú menšiu krízu.

Z posledných piatich zápasov vyhrali len jeden, v dvoch prehrali po predĺžení a majú najhoršiu formu, čo sa týka domácich zápasov. Napriek tomu sú stále lídrom Extraligy a pred Spišiakmi majú päťbodový náskok. V minulom kole ťahali za kratší koniec s Liptovským Mikulášom, s ktorým prehrali 2:3 po predĺžení. Produktivitu oceliarov vedie Kanaďan Brett Pollock, ten si na svoje konto pripísal 31 bodov (13G, 18A).



DOXXbet Vlci Žilina: Vlci majú teraz azda najlepšiu formu od príchodu do najvyššej súťaže. Vyhrali štyri zápasy po sebe, ten posledný nad Michalovcami 5:4. Zdolali aj Poprad, Liptovský Mikuláš a Spišskú Novú Ves. Darí sa im aj na ľade svojich súperov, a za to im patrí druhé miesto v tomto hodnotení. Žilina sa v tabuľke posúva nahor, aktuálne je šiesta, na štvrté miesto stráca len tri body a má odohratý o zápas menej. Aj na strane vlkov je najproduktívnejší kanadský hráč. Nick Jones získal 32 bodov (17G, 15A).