Humenné angažovalo skúseného útočníka. Minulú sezónu začínal v KHL, prišiel z Košíc

Ruský krídelník prichádza do tímu z majstrovských Košíc. Klub informoval o novej posile v piatok na sociálnych sieťach.

HUMENNÉ. Nováčik najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC 19 Humenné získal do útoku skúseného Denisa Paršina.

Vlani v októbri sa presunul do nižšej VHL a odohral šesť zápasov za Jugru (1+2). Do Košíc prišiel v novembri, pričom to bolo už jeho tretia zastávka v metropole východu.