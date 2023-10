Kašík spasil Nitru a perlil. Cesta do Humenného mu pripomenula Juhosláviu a starú Škodu

Paradoxne to boli práve Humenčania, ktorí mali viac striel, šancí aj puku na hokejkách. Bojovali do posledných sekúnd, ale Nitrania tesný náskok nepustili.

Ticho na tribúnach

Na konci zápasu, keď Humenčania zvierali súpera a brankár Kašík zubami-nechtami držal vedenie Nitry, hala burácala. Vášniví fanúšikovia svojich favoritov povzbudzovali, ako to v Humennom na hokeji býva.

Na začiatku stretnutia však vládlo v hale až nepríjemne ticho. Po prvej tretine začali s pokrikmi spontánne ľudia, ale humenský fanklub sa pridal až na posledných 10 minút.

Nad sedadlami fanklubu bol od druhej tretiny nalepený transparent so slovami: “Bezpečnosť fans na prvom mieste!”

Malo ísť o formu protestu. Dávid Šoltés, ktorý hral po vyliečení sa zo zranenia prvý zápas, verí, že sa spor urovná, nech je jeho dôvod akýkoľvek.

“Je to otázka na kompetentných ľudí, prečo dnes nefandili ako inokedy. Ale určite ich potrebujeme, fanúšikovia sú pre nás šiesty hráč. Budeme radi, keď sa to vráti do normálu,” povedal o situácii v hľadisku.