Zveľaďujú im štadión. Banskobystričania sa budú pripravovať v Brezne

Osadiť by sa mala nová multimediálna LED kocka, proces mrazenia ľadovej plochy bude zabezpečený až po finalizácii všetkých prác, vrátane osadenia mantinelov a inštalácie nového osvetlenia a ozvučenia.

Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica budú mať počas celého augusta dočasné útočisko práve v Brezne, kde nastúpia aj v rámci domácich prípravných zápasov. Týkať sa to má duelov proti Viedni (16.8.), Budapešti (26.8.) a Grazu (2.9.).

Prebehne tam celá príprava, vrátane zápasov. Ľad v banskobystrickej hale B by mal byť pripravený okolo 25. augusta, kedy sa zároveň vrátime domov.

„Niečo sme riešili, nejaké veci máme rozrobené, no nechceme sa uponáhľať alebo tlačiť na pílu. Pravák nám chýba. Máme informácie, že prebiehajú aj AHL kempy, ktoré budú končiť možno o čosi neskôr, takže uvidíme po nich.

Čo sa týka Áčkovej haly, prebiehajú rokovania s mestom a spoločnosťou MBB a robí sa všetko pre to, aby sa do začiatku sezóny stihlo urobiť ozvučenie a osvetlenie.

Síce sme Cardwellov odchod v tejto fáze nečakali, musím však priznať, že až tak ma to neprekvapilo. Podľa všetkého smeruje do Talianska, zvolil si jednoduchšiu cestu,“ rozobral tému okolo kanadského obrancu Cardwella športový manažér HC ´05 Banská Bystrica Michal Hudec a vyjadril sa aj k aktuálnemu kádru.

Spomedzi hráčov sa pred zástupcov médií postavil v nedeľu navrátilec Rastislav Gašpar: „Veľmi sa teším na ľad. Mám za sebou polodlhšiu pauzu, keďže som skončil už začiatkom mája. Oddýchol som si, natrénoval som a teším sa.

Zároveň som spokojný, že som doma, fanúšikovia sú radi, ja takisto. Idem si to užiť, konečne sa ide hrať celá sezóna na bystrickom ´zimáku´. Čo sa týka trojtýždňovej prípravy v Brezne, nie je to nič hrozné, ubehne to rýchlo.“

Noví členovia realizačného tímu

Z návratu do Banskej Bystrice mal radosť aj hlavný kormidelník Antti Karhula. „Bolo skvelé stretnúť sa s hráčmi, ktorí tu hrali v minulej sezóne.