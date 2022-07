Kanaďan na Slovensku stratil chuť do profesionálneho hokeja, rozhodol sa odísť

"Pred pár dňami ma kontaktoval Jake s možnosťou rozviazania kontraktu z rodinných dôvodov, že sa necíti alebo nejak vnútorne stratil motiváciu hrať takýto level hokeja a chce si zahrať možno ešte rok, dva v nižšej lige. Po rozhovore s hlavným trénerom Karhulom sme usúdili, že by nemalo význam ho tu držať nasilu," vysvetlil športový manažér Michal Hudec.

"Aj keď nám to oznámil trošku neskoro, veríme, že sa nám podarí nájsť adekvátnu náhradu do zadných radov a stihneme nového hráča podpísať ešte do začiatku augustového kempu alebo v priebehu augusta, aby bol pripravený na sezónu. Jakovi sme vyhoveli a veríme, že bude spokojný a šťastný," dodal Hudec.



Cardwell prišiel do Banskej Bystrice v októbri 2019 po pôsobení v Pardubiciach. Pod Urpínom absolvoval v predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 spolu 39 duelov s bilanciou 1 gól a 15 asistencií.

Zamieril potom do Nitry, no odtiaľ sa v januári 2021 vrátil k "baranom". Spolu za nich odohral 103 stretnutí v základnej časti (6+39) a ďalších 12 v play-off (3+2).

V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil aj v Nových Zámkoch, v extralige spolu nazbieral 187 štartov vrátane vyraďovacej časti.