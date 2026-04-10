Faulom na hviezdu si pochoval kariéru. Gudasa v NHL zrejme už nechcú

Faul hokejistu Radka Gudasa na Austona Matthewsa z Toronta môže vyjsť českého obrancu pekne draho.
Kapitán Toronta musel odstúpiť z hry po faule Gudasa ešte v polovici marca, kapitán Anaheimu za to dostal trest na päť minút a do konca zápasu.
V podcaste bývalého útočníka Jiřího Tlustého odznelo, že manažéri klubov sa práve po tomto zákroku zhodli na tom, že mu nikto z nich neponúkne zmluvu po skončení tejto sezóny.
Tridsaťpäťročný obranca dostal dodatočne od vedenia ligy stopku na päť ďalších zápasov a vypočul si ostrú kritiku. Sám Gudas k zraneniu Matthewsa povedal: "Spojil som sa s ním, porozprávali sme sa. Nechcel som ho zraniť a cítim sa hrozne."
Tlustý uviedol, že bývalý brankár Michal Neuvirth, ktorý má za manželku Gudasovu sestru, mu povedal: „Radko má koniec kariéry v NHL. Vystúpili proti nemu hráči a agenti a myslím, že sa manažéri zhodli, že ho nikto nebude podpisovať. Chcú tieto zákroky z hokeja odstrániť. Bolo to za hranou. ´Neuvi´ povedal, že ´Gudymu´ to takto tlmočili.“
Podľa informácií iDNES.cz už na tento fakt zareagovala Sparta Praha. Gudas však bude budúcnosť riešiť až po sezóne, teraz sa chce sústrediť s Anaheimom na boj o postup do play off.
