Zvolen predstavil nového asistenta trénera. V lige obliekal len dres rodnej Nitry

TASR|3. dec 2025 o 14:19
Prebral funkciu po Dávidovi Skokanovi.

Garip Saliji rozšíril realizačný tím slovenského hokejového klubu HKM Zvolen.

Ujal sa uvoľneného postu asistenta trénera Petra Mikulu a prebral funkciu po Dávidovi Skokanovi.

Saliji sa narodil v Nitre a v jej drese odohral aj všetky zápasy v extralige. V najvyššej slovenskej súťaži nastúpil na 380 stretnutí a od roku 2021/22 pôsobil pod Zoborom ako tréner v mládežníckych kategóriách.

Prebiehajúcu sezónu začal ako hlavný kormidelník nitrianskeho dorastu. „Garipa srdečne vítame v rodine HKM a tešíme sa na spoluprácu.

Veríme, že spolu s Petrom Mikulom vytvoria stabilnú a kvalitnú trénerskú dvojicu, ktorá dodá mužstvu nový impulz,“ uviedol účastník Tipsport ligy na oficiálnom webe.

dnes 14:19
