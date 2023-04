Gajdoš chce zaujať aj v reprezentácii. Škorvánek a Janus? Všetko je možné

"Cítim sa výborne, som rád, že ma zavolali do reprezentácie. Každý sa sem chce dostať, z tohto pohľadu je to úžasné. Budem sa snažiť reprezentovať Slovensko najlepšie ako viem.

Pre TASR potvrdil, že aj v ďalšom ročníku bude pôsobiť v drese Nitry: "Hral som veľa, mal som priestor na ľade aj v presilovkách, takže to bola z osobného hľadiska vydarená sezóna," vyjadril spokojnosť Gajdoš.

Kvalitu ukázal hneď v prvých tréningoch

"František Gajdoš mal veľmi dobrý začiatok sezóny, nazbieral nejaké body a automaticky sa dostal do nášho hľadáčika. Je to mladý obranca, ktorý mal svoje výkyvy cez sezónu, ale mal veľmi silný záver základnej časti aj play off.

Dúfam, že to potvrdí aj v reprezentácii, formu na to určite má. Už aj v prvých tréningoch dokazuje, že napriek svojmu veku má kvalitu. Verím, že sa vyrovná s rýchlosťou, ktorá ho čaká na medzinárodnom ľade," uviedol asistent trénera a reprezentačný skaut Peter Frühauf.