Valábik už má doma Haščákov dres. Zavesím ho k Ovečkinovi? pýta sa

ZVOLEN/POPRAD. Jedni čakajú na titul osem rokov, druhí vôbec netušia, aké to je vychutnať si majstrovské oslavy. Trofej pomenovanú po najlepšom hokejistovi Slovenska 20. storočia by radi zdvihli nad hlavy Zvolenčania i Popradčania. Pohár Vladimíra Dzurillu však môže získať len jeden z nich. Chýba im k tomu už len posledný krok. Na triumf v Tipos Extralige sú vo finálovej sérii potrebné štyri víťazstvá. O prvé zabojujú oba tímy už vo štvrtok na zvolenskom ľade. Nehrajú hurá hokej „Ľudia v mojom okolí favorizujú Zvolen. Obidva tímy však majú obrovskú ofenzívnu kvalitu. Nehrajú hurá hokej. Sú skvele takticky pripravené a mne osobne sa ich hra veľmi páči,“ povedal hokejový expert RTVS Boris Valábik.

Na jeho slová nadviazal aj ďalší expert Rastislav Konečný, podľa ktorého finále nemá jasného favorita. „Čaká nás atraktívna séria o titul. Zvolen má konsolidovanejšie mužstvo, Poprad hrá s väčším srdiečkom. Vyhrať môžu obaja,“ uviedol Konečný.

Zvedavý je najmä na výkony zvolenského útočníka Radovana Bondru, ktorý sa zatiaľ v play off gólovo nepresadil. „Sám povedal, že pokojne by vymenil všetky svoje body za tímový úspech. Bude zaujímavé sledovať, či sa mu podarí presadiť sa vo finále.“

Program finále Tipos Extraligy 29. apríla o 18.00 Zvolen - Poprad

30. apríla o 18.00 Zvolen - Poprad

3. mája o 18.00 Poprad - Zvolen

4. mája o 18.00 Poprad - Zvolen

6. mája o 17.30 Zvolen - Poprad*

8. mája o 18.00 Poprad - Zvolen*

10. mája o 18.00 Zvolen - Poprad*

Z popradského tímu bude opäť najväčšiu pozornosť pútať elitný útok Haščák – Svitana – Skokan. „Netreba zabúdať ani na talentovaného Filipa Mešára, ktorý hrá svoje premiérové play off. Ukazuje obrovský potenciál. Pre neho je možno aj škoda, že sa hrá finále, pretože inak by ho už zrejme povolali do reprezentácie, kde dostávajú šancu aj mladší hráči,“ povedal Konečný. Staňa by doprial titul Popradu V brankárskom súboji sa stretnú Švéd Robin Rahm a Čech Tomáš Vošvrda. „Vošvrda podával vo štvrťfinále slabšie výkony. V semifinále s Michalovcami však išla jeho výkonnosť nahor. Pôsobil na mňa veľmi sebavedomo. Na druhej strane Rahm je celú sezónu výraznou postavou Zvolena. Dokáže podržať tím kľúčovými zákrokmi. Dôležité bude, ktorý z brankárov chytí lepšiu formu,“ porovnal brankárov oboch finalistov Rastislav Staňa.

Zvolenskí hokejisti sú vo finále miernym favoritom. (Autor: TASR)

Titul by doprial viac Popradu. „Prikláňam sa viac k Popradu, keďže som východniar a mám k nim o čosi bližšie,“ uviedol Staňa. „Po sezóne sa Popradu zrejme káder rozpadne. Už teraz sú tam hlásené viaceré odchody kľúčových hráčov. Je otázne, aké mužstvo sa im podarí po sezóne poskladať. Ktovie, kedy sa im opäť naskytne podobná príležitosť,“ dodal Staňa. Návrat fanúšikov nebol dobre odkomunikovaný Finále by mali zažiť aj diváci na tribúnach. Hoci ich nemôže byť viac ako tisíc, mali by svojimi hlasivkami prispieť k lepšej atmosfére, než na akú boli hráči vyše roka zvyknutí. „Je veľká škoda, že diváci mohli prísť až na finále. Viaceré zápasy aj v play off by si zaslúžili divácku kulisu. Emócie by boli ešte vybičovanejšie,“ uviedol Valábik.

Prítomnosť fanúšikov na štadiónoch bude odmenou pre oba kluby za celú sezónu. „Zväz urobil dobrú prácu a verím, že kluby zvládnu splniť všetky podmienky k návratu fanúšikov na tribúny. Škoda, že to nebolo lepšie odkomunikované. Zachytil som informácie o tom, že ľudia si musia PCR testy platiť sami, čo vôbec nie je pravda. Z môjho pohľadu boli málo prezentované výhody projektu pre samotných fanúšikov,“ povedal Konečný. „Nemyslím si, že by to mohol byť rozhodujúci faktor. Možno až v prípade, že by séria dospela do siedmeho zápasu. Sám som zvedavý, ako fanúšikovia ovplyvnia výkony hráčov, ktorí sa až doteraz museli motivovať sami,“ dodal Staňa. Valábik už dostal dres Ešte pred štartom série o titul zaujalo gesto popradského útočníka Marcela Haščáka. Počas semifinále Valábik tvrdo kritizoval Disciplinárnu komisiu, ktorá nepotrestala Haščáka za seknutie hokejkou michalovského obrancu Marka Louisa do oblasti hlavy. „To ako rozhodli je pre mňa neakceptovateľné. Haščák sa síce bál Louisa, ale to nie je ospravedlnenie, že seknem niekoho do hlavy," vravel Valábik Haščák reagoval tým, že Valábikovi poslal svoj podpísaný dres.