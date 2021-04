Rozzúrený tréner kričal na rozhodcov. Likvidačný zákrok vraj nevidel

Tvrdý stret odsúdil v televíznom štúdiu aj bývalý hokejista Boris Valábik.

"Ľudia sa mi divili, keď som na margo Slovana Bratislava povedal, že chápem ich reakciu, keď sa išli po zápase pobiť. Hokejista totiž nemôže akceptovať prehru. Je frustrovaný a ukáže súperovi, že sa chce za víťazstvo aj pobiť.

To je bitka. Ale toto bol doslova likvidačný zákrok na jedného z najlepších hráčov na ihrisku a našej súťaže. Je to neakceptovateľné. Takýto zákrok nemá čo v hokeji robiť a očakávam zaň vysoký trest. Nie je to bitka, kde sa obaja dohodnú a zhodia rukavice. Toto nie je férové. Je to atak na hráča, ktorý nič nečaká a je v pozícii, v ktorej sa nemôže brániť," povedal krátko po zápase.