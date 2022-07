Mešár po drafte: Bola to bláznivá noc pre Slovensko, teraz bude už všetko dobré

MONTREAL. Filip Mešár zavŕšil historickú noc pre Slovensko, keď si ho ako tretieho hokejistu spod Tatier vybrali v 1. kole draftu NHL. Doteraz sa táto pocta dostala najviac dvom Slovákom v jednom roku. Minúta po minúte z Draftu NHL 2022

ONLINE prenos: Draft NHL 2022 dnes Osemnásťročný útočník zamieril do Montrealu Canadiens, kde sa stretne s draftovou jednotkou Jurajom Slafkovským. Šimon Nemec išiel v 1. kole z druhého miesta do New Jersey. Všetci traja kamaráti sa po historickej udalosti stretli v útrobách montrealského Bell Centra a spolu sa tešili a objímali.

"Je to pre mňa úžasné. Bola to bláznivá noc pre Slovensko, veľmi sa mi to páčilo a užil som si to. Ideme s Jurajom obaja do Montrealu, bude ľahšie sa adaptovať. Sme naozaj dobrí priatelia. Teraz bude už všetko dobré," vyznal sa Mešár pre klubovú stránku.

Doteraz sa stalo len raz, že si jeden klub vybral dvoch Slovákov v prvom kole. V roku 1999 sa o to postarali v New Yorku Islanders, keď z 10. miesta draftovali Branislava Mezeia a z 28. ďalšieho obrancu Kristiána Kudroča. Teraz siahol Montreal po dvoch kamarátoch.

"Poznáme sa veľmi dlho, odkedy sme boli deti. Sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Vlani sme boli spolu na dovolenke. Je fantastické, že sme tu mohli spolu tráviť čas. Bude skvelé byť v Montreale s jedným z mojich najlepších priateľov. A taktiež sme obaja veľkí kamaráti aj so Šimonom Nemcom," pokračoval Mešár, podľa ktorého si Slafkovský zaslúžil post jednotky: "Myslím si, že je najlepšie pripravený hráč pre NHL. Je vysoký, silný a má skvelú strelu a zmysel pre hokej. Je to najlepší hráč v tomto drafte a zaslúži si prvé miesto."