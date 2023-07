Mešárovi v Kanade chýbali halušky. Čo mu zdôrazňovali tréneri?

MONTREAL. Slovenský útočník Filip Mešár nedávno absolvoval online rozhovor, ktorý zorganizoval klub Montreal Canadiens prostredníctvom siete Twitch. Mešár v ňom reagoval na otázky o poslednej sezóne, Slovensku i drafte. Po prvom ročníku v zámorí sa vrátil domov a jednou z jeho prvých požiadaviek bolo konečne si dať tradičné jedlo. "To patrilo medzi veci, ktoré mi zo Slovenska chýbali najviac, bryndzové halušky," povedal. "V Kanade som to nikde nemohol nájsť, takže som sa tešil, keď si to dám doma. Bolo to moje prvé jedlo po príchode."

Slovenskí fanúšikovia majú vďaka nemu a ďalším krajanom z vlaňajšieho či tohtoročného draftu nádej, že sa tunajší hokej po dlhoročnom úpadku znova zdvihne. V roku 2022 bol Mešár jedným z troch Slovákov draftovaných v prvom kole. "Spracovával som to asi týždeň. Bola to asi najkrajšia noc v mojom živote. Nemohol som tomu uveriť. Juraj na prvom a Šimon na druhom mieste, pre Slovensko to bol veľký úspech. Potom som prišiel na rad aj ja ako tretí v prvom kole. Navyše do tímu, v ktorom je aj Juraj. Výnimočné," spomína. Po výbere však nezostal medzi mužmi, hoci bol na seniorský hokej zvyknutý zo Slovenska. Sezónu strávil v Kitcheneri v juniorskej OHL, kde zaznamenal 51 (17+34) bodov v 52 dueloch. Cieľom bolo zvyknúť si na nový štýl hokeja.