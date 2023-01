Experta zaujal výkon Mešára na MS U20. Stúpol v rebríčku nádejí Montrealu

Osemnásťročný krídelník vďaka výkonom na MS juniorov stúpol v rebríčku experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now z 5. na 2. miesto medzi nádejami klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Filip Mešár potvrdil úlohu jedného z lídrov slovenského tímu na končiacich MS v hokeji do 20 rokov 2023 v Kanade.

Šampionát ukončil s najlepšími štatistikami spomedzi slovenských útočníkov aj všetkých nádejí Canadiens, ktoré tam hrali. Naplno ukázal svoju tvorivosť, hokejové videnie a ochotu hrať do tela, čo by mu malo pomôcť pri návrate do OHL," zhodnotil Dumont účinkovanie Mešára na MS U20.