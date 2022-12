Mešár sa MS juniorov nevie dočkať. Môžeme všetkých prekvapiť, tvrdí

"Toto je prvýkrát, čo som preč od domova, takže je pre mňa všetko nové. Mám však úžasnú náhradnú rodinu a všetci chalani sú tu skutočne dobrí.

Chcem byť najlepší ako sa len dá, takže moje ciele sú vyššie. Nie je to zlé, ale mohlo by to byť lepšie," skonštatoval Mešár, ktorý by mal patriť medzi opory slovenskej reprezentácie do 20 rokov na blížiacich sa MS v Kanade.

"Myslím si, že máme celkom dobrý tím. Nemôžem sa dočkať. Pôjdeme tam ako outsideri, ale myslím si, že môžeme všetkých prekvapiť, lebo máme silný útok."