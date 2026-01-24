VIDEO: Po dlhej dobe opäť trafil presne. Mešár si vychutnal brankára Calgary

Slovenský hokejista Filip Mešár po šiestich zápasoch bodoval v nižšej zámorskej AHL.
Útočník Lavalu Rocket sa presadil už po 37 sekundách sobotňajšieho zápasu na ľade Calgary Wranglers.
Dvadsaťdvaročný krídelník dostal prihrávku od kapitána Lucasa Condottu, oklamal brankára domáceho tímu a bekhendom poslal svoj tím do vedenia.
Mešár sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát od 10. januára. Vtedy dosiahol gól do siete Rochesteru Americans.
VIDEO: Gól Mešára
Na presný zásah slovenského útočníka odpovedal v 6. minúte domáci Dryden Hunt, no v polovici prvej časti opäť viedol Laval zásluhou rakúskeho obrancu Davida Reinbachera. Zápas sa začal od 20.00 SEČ.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: