VIDEO: Po dlhej dobe opäť trafil presne. Mešár si vychutnal brankára Calgary

Filip Mešár
Filip Mešár (Autor: X/Rocket de Laval)
Sportnet|24. jan 2026 o 20:45
ShareTweet0

Slovenský hokejista sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát od 10. januára.

Slovenský hokejista Filip Mešár po šiestich zápasoch bodoval v nižšej zámorskej AHL.

Útočník Lavalu Rocket sa presadil už po 37 sekundách sobotňajšieho zápasu na ľade Calgary Wranglers.

Dvadsaťdvaročný krídelník dostal prihrávku od kapitána Lucasa Condottu, oklamal brankára domáceho tímu a bekhendom poslal svoj tím do vedenia.

Mešár sa zapísal do kanadského bodovania prvýkrát od 10. januára. Vtedy dosiahol gól do siete Rochesteru Americans.

VIDEO: Gól Mešára

Na presný zásah slovenského útočníka odpovedal v 6. minúte domáci Dryden Hunt, no v polovici prvej časti opäť viedol Laval zásluhou rakúskeho obrancu Davida Reinbachera. Zápas sa začal od 20.00 SEČ.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Filip Mešár
    Filip Mešár
    VIDEO: Po dlhej dobe opäť trafil presne. Mešár si vychutnal brankára Calgary
    dnes 20:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Po dlhej dobe opäť trafil presne. Mešár si vychutnal brankára Calgary